"Kimye" boşanıyor: 2.2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Basının yıllardır Kimye diye andığı çiftin, boşanma sırasında servetleriyle ilgili bir mücadeleye girişip girişmeyeceği büyük merak konusu. BÜYÜK SERVET

Kim Kardashian ile Kanye West'in oldukça yüklü kişisel servetleri bulunuyor. İkisinin toplamı ise dudak uçuklatacak türden. Son 20 yılın en çok satan müzisyenlerinden biri olan Kanye West'in kişisel serveti 1. 3 milyar dolar. Buna son yıllarda adım attığı moda sektöründen gelen gelir de dahil. Kim Kardashian da 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi. MADDİ ANLAŞMA NASIL OLACAK?

ABD basını çiftin ortak servetlerinin bir dökümünü yaptı. Boşanma sırasında birbirlerinden tazminat isteyip istemeyecekleri, ya da sahip oldukları bu malların nasıl paylaşılacağı, nasıl bir evlilik sözleşmesi yaptıkları ise henüz net olarak bilinmiyor. 3 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜN AKIBETİ DE MERAK KONUSU

Kardashian'a Kanye West tarafından hediye edilen 1.3 milyon dolarlık nişan yüzüğünün akıbeti de merak konusu. Kim Kardashian ve Kanye West'in servetlerine şöyle bir kısaca bakalım. 105 MİLYON DOLARLIK EMLAK

Kim Kardashian ve Kanye West'in toplamda 100 milyon dolarlın üzerinde değeri olan bir emlak portföyü var. Bunlar arasında en çok öne çıkanı da California Hidden Hills'teki muhteşem malikane. Çift, burayı evlendikleri yıl yani 2014'te satın aldı. Fakat hemen taşınmadılar. Restore ettirmek için 20 milyon dolara yakın para harcadılar. Bu sırada da Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde yaşadılar. Çift, bu milyar dolarlık malikanesi minimalist tarzda döşedi. YANDAKİ MÜLKÜ DE SATIN ALDILAR

Kardashian ve West, 2019'da yan arazideki mülkü de satın aldı. Bu arada Kanye West, bir süredir yalnız başına yaşadığı Wyoming'deki çiftliği satın aldı. Bununla da yetinmeyip bu çiftliğin yakınlarında başka bir çiftliği daha emlak portföyüne kattı. Kardashian ve West çifti, burada çekilen aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaştı. MİLYON DOLARLIK MÜZİK GELİRİ

Müzik dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri Kanye West. Bu alandaki toplam serveti ise 90 milyon dolar. Kariyeri boyunca 21 tane Grammy ödülü kazanan West, bunun yanı sıra birçok saygın müzik ödülünün de sahibi oldu. West, geçen yıl Forbes'in en çok kazanan müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşti. GÖZ KAMAŞTIRAN OTOMOBİL KOLEKSİYONU

Kim Kardashian ve Kanye West, 3.8 milyon dolarlık bir lüks otomobil koleksiyonuna sahip. Hatta öyle ki Kim Kardashian kimi zaman üzerine giydiği kıyafetlere ya da saç rengine uygun lüks araçlarından biriyle seyahat etmeyi seviyor. KARDASHIAN'IN 20 YILLIK BİRİKİMİ

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program sayesinde ilk servetini kazandı. Ama Kardashian'ın gelir kaynakları sadece bununla sınırlı değil. İç giyim koleksiyonu hatırı sayılır bir gelir kaynağı. Ayrıca sosyal medya paylaşımları sayesinde de yüklü para kazanıyor. Bunlara ek olarak Kim Kardashian: Hollywood adlı bir akıllı telefon oyunu uygulaması da var. Bütün bunlar toplandığında da bir milyar dolara yakın bir servetin sahibi. 2014'TE EVLENDİLER

Kim Kardashian ile Kanye West'in büyük kızı North 2013 yılında dünyaya geldi. Çift, onun doğumundan bir yıl sonra evlendi. İkinci çocuğa sahip olmak için uzun bir uğraş gerekti. Kardashian, bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2015'te Saint dünyaya geldi. Çiftin sonraki iki çocuğu, 2 yaşındaki Chicago ile 1 yaşındaki Psalm ise taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi.