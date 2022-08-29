Dünya şokta! Shenzhen'de elektronik ticareti durdu

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Koronavirüs pandemisinin devam etmesi ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Çin'in önemli sanayi şirketlerinden Shenzhen'de koronavirüs pandemisinin yüksek seviyelere erişmesi nedeniyle önlemler alınmaya başlandı.

Dünya ekonomisini derinden etkileyen koronavirüs pandemisi Çin'de yeniden artmaya başladı. Çin yönetimi salgının etkilerini sınırlamak için tedbirler almaya başladı.

Shenzhen'de dünyanın en büyük elektronik eşya toptan satış merkezi bu nedenle 4 gün boyunca kapalı kalacak.

HUAQIAHNGBEI 4 GÜN KAPALI

Shenzhen'de elektronik eşya toptan satış merkezi olan Huaqiangbei bölgesi 4 gün boyunca karantina altına alındı. Huaqiangbei bölgesinde tüm iş yerleri kapatılırken çalışanlar da uzaktan çalışma yapmaya başladı.

METRO İSTASYONU DA KAPATILDI

Shenzhen'de koronavirüs pandemisi nedeniyle salgınla mücadele çerçevesinde 24 metro istasyonu da süre belirtilmeden kapatıldı. Shenzhen'de 17 milyon kişi yaşıyor.

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ÇİN KATI KURALLAR UYGULUYOR

Çin koronavirüs pandemisi nedeniyle ağır kayıplar yaşamıştı. Can kayıplarının yanında dünya ticaretini etkileyen üretim ve tedarik zincirinin bozulması nedeniyle Çin katı kurallar uygulamaya başladı.