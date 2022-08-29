Kripto para piyasalarında büyük düşüş! Faiz açıklamaları piyasaları sarstı

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Küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu devam ediyor. Özellikle ABD ve AB’de onlarca yıldır görülmeyen enflasyon oranları merkez bankalarının faiz artırımı yapmasına neden oldu.

ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB faiz artırımları gerçekleştirdi. 20 yıldır görülmeyen faiz artırımlarını yapan merkez bankaları enflasyonu dizginlemeye çalışırken sorunlarla sadece faiz artırımı yaparak başa çıkılamayacağı anlaşıldı.

İstihdamdaki kayıplar, artan faiz nedeniyle ekonomideki yavaşlama, resesyon riskleri devam ederken kripto paralar da ağır yara aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’de yaptığı açıklama sonrası piyasalarda dalgalanma yaşandı. Dolar tarafında yükseliş olurken kripto paralarda çöküş başladı.

KRİPTO PARALAR İÇİN OLUMSUZ

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Merkez bankalarının faiz artırımı yapması kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Faizi artması nedeniyle yatırımlar mevduata yönelmesi beklendiği için kripto paralar düşüşe geçti.

UZUN ZAMANDIR AYI-BOĞA TUZAKLARI VAR

Kripto para piyasaları Kasım 2021’den bu yana istikrara kavuşamadı. Kripto paralar Kasın 2021’de tarihi zirvelerini gördükten sonra düşüşe başladı. Bitcoin 69 bin dolardan Ethereum da 4868 dolardan serbest düşüşe geçti. Bazı zamanlar boğaların tuzaklarıyla yükseliş denemeleri gösterse de ayılar galip geldi ve düşüş kalıcı olmaya başladı.

YATIRIMCILAR BEKLEMEDE

Paraya ihtiyacı olan yatırımcılar satış tarafına geçerken portföyünü korumak ve yükselişin olacağına inanan kesim de beklemeye geçti. Ancak küçük yükseliş hareketleri nedeniyle yatırımcılar devamı geleceğine inanarak yatırım yapmaya devam ediyor ve büyük kayıplar görülebiliyor.

BITCOIN ÇAKILDI

Geçtiğimiz hafta 24 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’daki açıklamalarıyla gerilemesini hızlandırdı. Kısa sürede 19 bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık yüzde 17 oranında kayıplar yaşandı. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 72’ye yakın değer kaybetmiş odlu.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

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Lider kripto para birimi Bitcoin’deki düşüşü takip eden Ethereum da değer kaybetmeye başladı. Ethereum 1700 dolar seviyelerinden 1422 dolara kadar geriledi. Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 76,5 oranında geriledi.

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DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR

Kripto para piyasalarında işlem yaparken dikkatli olunmasında yarar var. Sosyal medyada ve kripto para borsalarının uzmanları tarafından ortaya konan hedef fiyatlar nedeniyle yatırımcılar büyük paralar kaybetti. Kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için para bir anda katlanabilirken bir anda da tamamı kaybedilebiliyor. Yatırım yaparken stop emirleri konarak işlem yapılmasında büyük fayda sağlanıyor. Böylece kayıplar minimize edilip portföyün kaybının önüne geçiliyor.

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Kripto para piyasalarının henüz yeni olmasından dolayı dünyadaki gelişmelere karşı da ne tepki verileceği henüz bilinmiyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında kripto para piyasaları farklı yön çizerken, merkez bankalarının olağanüstü faiz artırımları karşısında da farklı bir yol izledi. Bundan dolayı henüz olaylara nasıl tepki verileceği bilinmeyen yatırım aracı olan kripto paralara dikkat edilmesi gerekiyor.