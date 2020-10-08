Dünya Bankası: 150 milyon insan aşırı yoksulluğa sürüklenebilir

Banka, iki yılda bir yayımlanan Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu’nun 2020 sayısını “Şansın tersine dönmesi” başlığıyla yayımlandı. Raporda, küresel çapta aşırı yoksulluğun 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez 2020’de artmasının beklendiğine dikkati çekildi.

Koronavirüs salgınının bu yıl 88 milyon ila 115 milyon insanı aşırı yoksulluğu sürükleyeceğinin tahmin edildiği raporda, ekonomik daralmanın ciddiyetine bağlı olarak bu sayının 2021’e kadar toplam 150 milyona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, aşırı yoksulluk günde 1,9 dolardan az parayla yaşamak olarak tanımlanırken, bunun 2020’de dünya nüfusunun yüzde 9,1’i ila yüzde 9,4’ünü etkilemesinin muhtemel olduğu aktarıldı. Bankanın raporunda, Covid – 19 salgınından önce yoksulluk oranının bu yıl yüzde 7,9’a düşmesinin beklendiği hatırlatıldı.