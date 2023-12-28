Döviz mevduatları artışta

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Yurt içinde vatandaşların döviz mevduatına ilgisi sürüyor. Döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 77,30 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 127,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Aralık ile sona eren haftada 177 milyar 204,90 milyon dolara yükseldi.

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Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 568,80 milyon dolar artarak 101 milyar 454,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 508,40 milyon dolar artarak 75 milyar 749,90 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 408 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 180 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 229 milyon dolar artış gösterdi.