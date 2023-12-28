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Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervlerinde yeni rekor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 14:32

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 142,5 milyar dolardan 145,4 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların rekorları kırılmış oldu.

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Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 145,4 milyar dolara yükseldi.

Ekonomiye yönelik para ve mali politikalar enflasyondaki yükselişin hızını kesmeye başlarken rezervlerdeki yükselişi de destekliyor.

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Merkez Bankasının rezervlerinde yeni rekor

Merkez'in döviz rezervleri 95 milyar 399 milyon dolardan 97 milyar 556 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 47 milyar 128 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara yükseldi.

Net uluslararası döviz rezervleri 37.18 milyar dolardan 40.09 milyar dolara çıktı.

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#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

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