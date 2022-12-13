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Dönmez’den doğal gaz tüketimi vurgusu: Tüketim bu sene yüzde 10 azalır

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#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Dönmez’den doğal gaz tüketimi vurgusu: Tüketim bu sene yüzde 10 azalır
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 10:54

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mevsim koşulları nedeniyle doğal gazda tüketimin geçtiğimiz yıla göre daha az olacağını söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda bu yıl geçen seneye göre yüzde 10-12 daha az tüketim olacağını belirterek, “Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilirin payı bu yıl daha iyi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından açıklamalarda bulunan Dönmez, şunları söyledi:

“Bu yıl geçen seneye göre yüzde 10-12 daha az doğalgaz tüketimi olur. Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilirin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl oranın da biraz katkısı var.

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Doğalgaz depolarını sürekli kullanacakmışız gibi düşünülüyor. Öyle değil. Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik.

UMMAN İLE LNG TEMASI

Saros Körfezi FSRU’yu inşallah ocak ayında devreye alacağız.Umman ile LNG alımı konusunda müzakereler devam ediyor. Olumlu gidiyor görüşmeler.
Türk Akımda fule yakın çalışıyoruz. Kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark yok.”

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#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı

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