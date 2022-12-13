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Orta gelirliye konut müjdesi! Gelire göre farklı faiz oranı geliyor

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#Konut#Kredi#Orta Gelirli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 09:51

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilerin konut sahibi olması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, gelire göre farklı faiz oranı uygulaması yapılacağını da belirtti.

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Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız" dedi.

konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalar olduğu bildirdi.

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Bakan Kurum "Fiyatları dengeledik, aşağı çektik, bunun tekrar yukarı çekilmesini istemiyoruz. Orta gelirliye yönelik kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Fiyatları olumsuz yönde etkilemesini istemiyoruz. Kampanyayla talebi yönetip proje arzının artırılması lazım. İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir. Ev fiyatlarının artmaması için titiz çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Konut#Kredi#Orta Gelirli

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