Yedi haftanın en düşük seviyesinde! Altın ve dolarda neler oluyor?

Dolar fiyatları, bugün içerisinde en düşük 8.39 TL seviyesine kadar gerileyerek 14 Haziran tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken, bu seviyelerdeki hareketini sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise, çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin açıklamaları sonrası başlayan yükseliş hareketine devam ederken; gram altın da 500 lira seviyesinin altında alıcı buluyor.

Dolar kuru, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve turizm gelirlerinin katkısıyla Türk Lirası karşısında güç kaybediyor. Doların gerilemesinde, dün açıklanan TCMB Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon beklentisinin bir önceki toplantıda açıklanan veriye göre yükseltilmesiyle beraber para politikasında sıkı duruşun devam edeceğinin görülmesi de etkili oluyor. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 8.3975 TL seviyesini, en yüksek ise 8.4894 TL seviyesini görürken; kur saat 13.10 itibarıyla 8.4167 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.45 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.48 TL seviyesinden başlamıştı.

EURO 10 TL’NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro kuru, Fed sonrası gelişen ülke para birimlerinin değer kaybetmesinin etkisiyle Türk Lirası karşısında güç kaybederken; bugün içerisinde 7 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez 10 TL’nin altını gördü. Yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen Euro, gün içerisinde en düşük 9,9949 TL seviyesini, en yüksek ise 10.0970 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.0116 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.7616 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında yükselişle 91.88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1885 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.46 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.73 seviyesinde bulunuyor.

TURİZM GELİRLERİ TL’Yİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEK

Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

ABD para biriminin performansı üzerinde en etkili faktör, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarında kesintiyi ve faiz artırım sürecini ne zaman başlatacağına yönelik beklentiler olmaya devam ediyor. Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'in bu yönde bir adım için birkaç ay güçlü istihdam verisi görmeleri gerektiğini açıklaması dolara değer kaybettirdi. Turizm gelirlerinin katkısı ile önceki haftalarda pozitif ayrışan Türk Lirası bu hafta da küresel akımdan yararlandı ve dolar 8,45 TL düzeyine kadar geriledi.

Ağustos ayında turizm gelirleri Türk Lirası adına destekleyici olmaya devam edecek. Bununla birlikte kurdaki gerileme ile artan yerel alışlar aşağı yönlü seyrin devamı adına engel veya paraşüt etkisi gösterme potansiyeli taşıyor. Yabancı cephesi ise, enflasyon verilerine çok duyarlı. Onların döviz cephesindeki hamlelerinde gerek küresel trend gerek ise salı günü açıklanacak enflasyon verileri belirleyici olacağa benziyor.

DOLARIN YÖNÜNÜ BU VERİLER BELİRLEYECEK

Emre Çayırlı - ALB Forex Araştırma Müdürü

Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon beklentisinin geçtiğimiz döneme göre yükseltilmesi para politikasında sıkı duruşun devam edeceğinin görülmesine ve Türk lirasında değer artışı yaşanmasına neden oldu. Hafta içinde yapılan Fed toplantısı sonrasında ABD’de parasal genişlemenin devam edeceği algısının neden olduğu dolar zayıflamasıyla birlikte 92 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksinin de etkisiyle birlikte dolarTL paritesinde yaşanan değer kaybı 8.44 TL seviyesine kadar devam etti.

Veri akışı bakımında bugün ABD’de açıklanacak olan kişisel gelirler ve kişisel harcamalar takip edilecek. Fed’in para politikasını belirlerken mercek altına aldığı enflasyon oranı için öncü nitelikte olan kişisel harcama rakamları bugün paritedeki seyrin belirlenmesi bakımında önemli olacaktır. Kişisel tüketimde artış yaşanması halinde dolar endeksinde yaşanan değer kaybı yavaşlayabilir.

DolarTL paritesi teknik olarak incelendiğinde, mart ayından başlayan yükseliş trendinin kırıldığı ve haziran ayı sonundan bu yana düşüş kanalı içinde hareket ettiği görülüyor. Yaşanabilecek yükselişlerin 8.4850 TL direnç seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda paritede değer kaybının 8.39 TL bölgesine doğru devam ettiğini görebiliriz. Aşağı alanda 8.44 TL ve 8.41 TL seviyeleri ara destekler olarak izlenebilir.

ALTIN FED SONRASI YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının genişleyici para politikasının bir süre daha devam edeceğine işaret etmesiyle desteklenmeyi sürdürüyor. Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1831 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1825 dolar seviyesini gördü. Ons altın fiyatı yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyelerinde hareket ederken, şu dakikalarda da yüzde 0,03 oranında düşüşle1828 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 498 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 498,89 lira seviyesini, en düşük ise 494,04 lira seviyesini gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu sıralarda yüzde 0,49 oranında düşüşle 494,63 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 328 liradan satılıyor.

ALTINDA ORTA VADE İÇİN BU SEVİYELER KRİTİK

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda, Delta varyantına dair endişeler gündemde yerini korurken, Fed’in destekleyici politikası risk iştahının toparlanmasını sağladı. Bu hafta, Fed Temmuz ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Karar metninde, varlık alım azaltılmasına dair bu toplantıda değerlendirmelerin yapıldığını ancak bu konuda net bir zamanlamadan bahsetmenin zor olabileceği ifade edildi. Ayrıca, varlık alımının azaltılması için ekonominin hedefler doğrultusunda ilerlediğine dikkat çekildi. Aslında bu ifade şahin olarak yorumlandı. Delta varyantı endişesinin olmadığı ve ekonominin toparlandığına dair verilen sinyal, dolar açısından sınırlı pozitif olarak görüldü. Fed Başkanı Powell sonrasında yapmış olduğu açıklamasında, ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini ve salgının gidişatına bağlı olarak bu politikalarını sürdürüp sürdürmeyeceklerini belirtirken, ekonomik verilere de bağlı kaldıklarını bir kez daha yineledi.

Aslında sürpriz bir Fed yoktu karşımızda. Fed Başkanı güvercin tonunu korumaya devam etti. Sadece karar metninde, ekonominin toparlandığının belirtilmesi sınırlı bir etki yaratırken, yine de Fed’in erken aksiyon almama ihtimali, piyasaların nefes almasını kolaylaştırıyor. Dün açıklanan ikinci çeyrek ilk okuma büyüme verisi beklentilerin altında kalırken, salgın öncesi seviyelere ulaştığı da dikkat çekti. Ancak büyüme verisinin beklenti gerisinde kalması, ekonominin hızlı toparlanma ihtimalini törpüledi.

Dolar endeksinin 92,00 puan altına doğru tepkilerinde ısrarcı olmasına neden olurken, ons altının da bu ihtimali pozitif fiyatladığını gözlemliyorum. Altın, 16 Haziran Fed toplantısı sonrası aslında gücünü toparlamakta zorlanıyor. Haziran toplantısında ekonomik projeksiyonlarda yapılan yukarı yönlü revizyonların etkisi, altının ivme kaybına neden olduğu için bir süre 1830 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketinde zorlandığı gibi işlemlerin daha çok 1800 dolar altında seyrettiğini gözlemledik. Bu hafta, varyantın ekonomilerin toparlanmasını sekteye uğratabilir beklentileri, Fed’in destekleyici politikasını koruyacağını bir kez daha yineliyor olması, Dolar endeksinde kısmi düşüş ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakinlik, altının yeniden yükselişini sağlıyor. Kritik seviyelerde olduğumuzu söyleyebilirim.

Geçtiğimiz günlerde de, 1830 dolar seviyesinin üzerine doğru tepkisini gerçekleştirdi ve bu seviyenin üzerinde kalıcı bir alan oluşturamadığı için geri dönüşler alındı. Bugünde yine 1830 dolar çevresinde ve 50 günlük ortalaması 1839 dolar seviyesinden geçiyor. Altın bu seviyenin üzerinde kapanışlarda ısrarcı olması durumunda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini bekleyebiliriz. Ancak 1839 dolar seviyesine kadar yükselişler görülürse buna tepki yükselişi yorumunu getirmek mümkün olur ve kazançlarını genişletmekte zorlanabilir.

Altında sonraki kritik dirençler 1885 – 1911 dolar seviyelerinden geçiyor. Şu anki fiyatlara uzak noktalar olabilir ancak orta vade için bu dirençlerin oldukça önemli olduğunu ve bu dirençlerin kırılmasıyla altında yükselişin daha net başladığını söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Geri çekilmelerde, daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 1750-1760 dolar destek alanı oldukça iyi çalışıyor. Satışlar bu bölgeye kadar karşılandığı için sınırlı kalıyor. Dolayısıyla ons altın 1750 -1760 dolar bölgesinin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece kısa vadede güçlü bir satış dalgası beklemiyorum.

Ne zaman bu alanın altına doğru bir eğim başlar bu doğrultuda satışların hızlanmasını beklemek mümkün olur. Bu açıdan baktığımız zaman, şimdilik izleyeceğimiz yukarıda 50 günlük ortalaması olacak. Bu ortalama aşılmazsa bir miktar kar satışı oluşabilir. Bu durumda ons altını 1750-1830 dolar aralığında izlemeye devam edebiliriz. Bu aralıkta kaldığı sürece yeni bir oluşum açısından bir süre daha zorlanması muhtemel.

Gram altına gelecek olursam, Dolar/TL kurunda son günlerde aşağı yönlü tepkiler izleniyor. Dolar endeksindeki gevşemenin etkisiyle, TL’nin Dolar karşısında değer kazanıyor olması, kurun bu hareketini de destekliyor. Kurdaki bu görünüm, gram altınında yükselişini bir nebze de olsa törpülüyor. Ancak, ons altında 1830 dolar direnç alanında yükselme iştahı içerisinde olması da, gram altının geri çekilmesini sınırlı kılıyor. Bu nedenle, kur ve ons altındaki hareket, aslında gram altını dengeliyor. Gram altın için 500,00 TL altındaki görünüm sürdüğü sürece sınırlı da olsa pozisyon arttırma açısından değerlendirilebilir. Yukarıda 510-515 TL aralığı bence kuvvetli çünkü 15 -16 Haziran itibariyle bu seviyenin altındayız ve öncesinde de bu seviyelerin üzerinde kalıcı bir alan görülemedi. Olası yukarı yönlü hareketinde bu direnç alanını test eder ancak aşamazsa bu noktalarda kısa vadeli satışların görülmesine neden olabilir.

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