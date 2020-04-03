Dış hat uçuşlarını 1 ay durdurdu

THY’den yapılan açıklamada koronavirüs salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Açıklamada, tüm dış hat uçuşlarının 1 Mayıs 2020’ye kadar durdurulduğu aktarılarak, “İç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van uçuşları kısıtlı şekilde gerçekleştirilecek olup diğer tüm iç hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 06.00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan Seyahat İzin Belgesi talep edilecektir. Bu süreçte gerçekleştirilecek iç hat uçuşlarımızda tek yön 325 TL, aktarmalı 549 TL sabit fiyat uygulaması yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.