Dijital tarım seferberliği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Vodafone Türkiye, Antalya’da tarım sektöründe dijitalleşme vizyonuyla önemli bir işbirliğine imza atarak Dijital Tarım Projesi’ni uygulamaya geçirdiler. Verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen proje kapsamında ATSO üyeleri, Vodafone Business Dijital Tarım İstasyonları ile tarlalarının durumunu, toprağın nemini ve ihtiyaçlarını uzaktan kontrol edebilecekler.

ÖRNEK UYGULAMA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun 2016 yılında ‘Antalya geleceğini konuşuyor’ sloganıyla başlattığı Antalya 4.0 çalışmalarının içini dolduran önemli bir projeye Vodafone Business ile başlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları kaydetti: “Tüm sektörlerde, ama özellikle ülkemizin lokomotifi konumunda olduğumuz turizm ve tarımda Antalya’nın dijital dönüşümde öncü olması, dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanarak örnek uygulamalarla fark yaratması hem Antalya’yı hem de Türkiye’yi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Bu anlamda Vodafone Business ve ATSO’nun dijitalleşme vizyonlarının uyuşması son derece değerlidir.”

RİSKE KARŞI HAZIRLIK

“İki yıl sürecek projenin pilot uygulamasına ATSO üyesi iki firmada istasyon kurularak başlandı” diyen Çetin, “Kurulan sistemler, firmalarımız için mevcut verileri izleyerek gelecek tahmini yapıyor, oluşabilecek problemleri önceden bildiriyor, üreticilerin her türlü riske karşı hazır olmak için ihtiyaç duyduğu raporları araziye özel olarak sunuyor.

Bu raporlar, sulamayı yapmak adına iş planı, ilaçlama için gerekli erken uyarı, gübreleme için iş planı ve hastalık-zararlılara karşı erken uyarı sistemi olarak üreticiye destek veriyor. Üreticiler, verileri Vodafone Dijital Tarım Çözümleri mobil uygulaması ve web platform üzerinden anlık izleyebiliyorlar. Dijital Tarım uygulaması, araziye özel hava durumu tahmini sayesinde oluşabilecek doğa olaylarının öngörülebilmesine ve buna karşı önlemler alınabilmesine imkân sağlıyor. Bu konuyu özellikle önemsiyoruz çünkü bölgemizde her yıl çok sayıda sel, hortum, don gibi doğa olayları nedeniyle özellikle örtü altı tarım alanlarında ciddi hasarlar meydana geliyor. Bu sistem sayesinde üreticilerimiz yaşanabilecek doğa olaylarını önceden haber alabilecekler” şeklinde konuştu.

KAYIPLARI AZALTIYOR

Sistemin hastalık kaynaklı kayıpları da azalttığına dikkat çeken Davut Çetin, “Yüzde 25-40 arasında gübre ve ilaç maliyet avantajı ile üründe oluşabilecek hastalıktan kaynaklı kayıpları yüzde 20 düzeyinde azaltarak kârlılık ve kalite artışı sağlıyor” dedi.

ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERİLECEK

Proje kapsamında Dijital Tarım Akademisi’nin kurulacağını da belirten Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü; “ATSO ve Vodafone Business işbirliği kapsamında belirli dönemlerde çiftçilerimize dijital tarım eğitimleri de verilerek bilinçlenmeleri hedefliyoruz. Üreticilerimizin yanı sıra, yeni mezun ziraat mühendislerinin güncel teknolojilerden bilgi sahibi olmaları da sağlanacak.”