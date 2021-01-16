Devlerden ‘mesaj’ ortaklığı

Türkiye’de Whatsapp’ın güncellenmesine ilişkin tartışmalar devam ederken telekom şirketlerinden işbirliği hamlesi geldi. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için işbirliğine imza attı. Yapılan anlaşmaya göre Turkcell, Türk Telekom müşterileri ve Vodafone İletişim Pass kullanıcıları BiP ve Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

DİJİTALLEŞME VİZYONU

Bu günlerde yerli uygulamaların öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Bugün gerçekleştirilen işbirliği, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacak. Türkiye’nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor” dedi.

YENİ İŞBİRLİKLERİ

Türkiye’nin teknoloji şirketlerinin bir araya gelerek tarihi bir adım attığını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamalarımızı vatandaşlarımız artık gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Bu sayede Türkiye’nin verileri ülke içerisinde güvenle kalacak. Yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak yeni işbirliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz” diye konuştu.

ÜCRETSİZ KULLANIM

Yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları desteklidiklerini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, “Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncelliyoruz. İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz şubat itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız” şeklinde konuştu.