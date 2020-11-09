Dev yapılandırmada karar günü

VERGİ ve SGK primlerinde cezalar ile gecikme faizlerinden oluşan 500 milyar liralık borcu yeniden yapılandıran torba yasa teklifi, Meclis’te son aşamaya geldi. Düzenleme bu hafta Genel Kurul’da görüşülecek.

AK Parti, milyonlarca kişiyi ilgilendiren 500 milyar liralık yapılandırma paketi nedeniyle teklifin görüşmesini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Buna göre, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Bu borçların 18 taksitle ödenmesine olanak sağlanacak. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim yapılacak. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Böylece ödeme süreci 36 aya yayılacak. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda faizler silinecek. İlk taksit Ocak 2021’de başlayacak. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

İSTİHDAM DESTEĞİ

Teklifin diğer maddeleriyle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle, işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasını 30 Haziran 2021’e kadar uztabilecek.

VARLIK BARIŞI



Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi kesintisi yapılmayacak. Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 31 Aralık 2023’e ertelenecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ile hizmetlerinde uygulanan KDV istisnası, 31 Aralık 2023’e uzatılacak. Cumhurbaşkanı’na, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme yetkisi verilecek.