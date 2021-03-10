Dev şirketten rekor zarar! Yan kuruluşunu kapattı... 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu

Cathay Pacific daha önce, ikinci yarıdaki kayıplarının 1.3 milyar dolarlık rekor ilk yarı kaybından daha kötü bir sonuç beklediğini açıkladı. Bunun yanı sıra 2020'de toplam 2,8 milyar dolarlık rekor zarar bildirdi. Bir yıllık zararın yanı sıra şirket, işten çıkarma yan kuruluşu kapatma gibi planları devreye sokuyor.

Havayolu için en iyi performans gösteren şirketti, ancak yine de bir gerileme yaşadı. Çünkü yolcu uçuşlarındaki azalma, pandemiyle birlikte kapasitede azalmaya neden oldu.

Havayolunun başkanı Patrick Healy, "Kısa vadeli görünümümüz zorlu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, uzun vadeli geleceğe ve havayollarımızın rekabetçi konumuna kesinlikle güveniyoruz" dedi.

YAN KURULUŞU KAPATIP, İŞTEN ÇIKARMA YAPACAK

Ekim ayında, Cathay Pacific, ağırlıklı olarak Çin ana karasına ve diğer Asya noktalarına uçan bölgesel bir havayolu olan yan kuruluşu Cathay Dragon'u kapatacağını duyurdu.

Cathay Pacific ve onun bütçe taşıyıcısı Hong Kong Express, Cathay Dragon'un rotalarını devraldı. Havayolu şirketi ayrıca, personelinin yaklaşık dörtte birine tekabül eden ek 8500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Maliyet düşürücü hareket, havayolu şirketinin Haziran ayında Hong Kong hükümetinden 5 milyar dolarlık kurtarma paketi almasının ardından geldi.

2024'TEN ÖNCE AYNI SEVİYELERE DÖNEMEYECEK

Havayolu şirketi, Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 99 düşüşle toplam 30.410 yolcu taşıdı. Havayolu, Hong Kong'daki yeni ve daha sıkı karantina önlemlerinin, 190 milyon dolara kadar olan mevcut maliyetinin yanı sıra, havayolunun nakit yakımını ayda 52 milyon dolara kadar artırabileceğini söyledi.

Salgın sırasında tüm endüstri acı çekti. Aslında, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Ocak ayında dünya havayollarının salgını atlatmak için 70 milyar - 80 milyar dolarlık devlet desteğine daha ihtiyacı olduğunu tahmin etti.

IATA, hava yolculuğunun 2024 yılına kadar salgın öncesi seviyelere dönmeyeceğini tahmin ediyor.

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