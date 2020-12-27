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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Dev şirket pandemiye dayanamadı! Veda ettiğini duyurdu

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Dev şirket pandemiye dayanamadı! Veda ettiğini duyurdu
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Karadağ'ın milli havayolu şirketi Montenegro Airlines son uçuşunu yaparak göklere veda etti.

Karadağ'ın milli havayolu şirketi Montenegro Airlines koronavirüsten etkilenen şirketlerden oldu ve 26 yıl sonunda kapatıldı. Pandemi dışında likidite ve şirket içi anlaşmazlıkların da sebep olduğu kapatılmada koronavirüsle çözümün tükendiği belirtildi.

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YENİ HAVAYOLU KURULACAK

ABC News'un Maliye Bakanı Milojka Spaiç, iflas sonrası açıklamalarda bulundu ve yeni bir ulusal havayolu şirketi kuracaklarını belirtti. Önümüzdeki yazdan itibaren uçuşların başlayacağını da belirten Spaiç, işsiz kalan çalışanların yeni havayolunda çalışmalarına devam edeceği de belirtildi.

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Henüz internet sitesinde 19 bölgeye uçuş görünen havayolu şirketi son 9 ayda cirosunu yüzde 80 oranında kaybetti. Aynı zamanda maaş ödemesi, tedarikçi istifaları da işi daha da zorlaştırdı.

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1994'TE KURULDU

Yeni kurulacak havayolu şirketi için 50 milyon euro ve yaklaşık 9 ay var. Montenegro Airlines, 24 Ekim 1994 tarihinde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti döneminde kurulmuştu. Şirketin geçtiğimiz yıl sonunda açıklanan rakamlara göre 6 uçağı ve 372 çalışanı bulunuyordu.

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