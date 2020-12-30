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Ekonomi
Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:32 | Son Güncelleme:

Dev şirketten flaş hisse adımı

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Dev şirketten flaş hisse adımı
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Tata Group, Hindistan'ın havayolu endüstrisindeki payını artırmayı hedeflediği için AirAsia India'daki hissesini artırdı.

Salı günü şirket, Hindistan merkezli AirAsia ile ortak girişimdeki hisselerini yüzde 51'den yüzde 84'e çıkaracağını duyurdu. 

BBC'nin haberine göre Malezyalı iş adamı Tony Fernandes'nin sahibi olduğu AirAsia, Covid salgını sırasında operasyonlarını küçültmüştü. 

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Geçen hafta Tata, ülkenin zor durumdaki ulusal havayolu Air India için de teklif verdi. Tata Group, 2014'te başlayan AirAsia India ortak girişimindeki artan hisse için AirAsia'ya yaklaşık 38 milyon dolar ödüyor.

Anlaşma, Hintli holdingi bütçe taşıyıcısının komutasına sıkı sıkıya bağlıyor. AirAsia nakit tüketimini azaltmak istiyor ve Japonya birimi geçen ay iflas başvurusunda bulundu.

AirAsia Hindistan, yüksek yakıt vergileri ve şiddetli rekabet nedeniyle dünyanın en zorlu pazarlarından biri olarak kabul edilen bir pazarda para kazanmak için mücadele etti.

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DAHA BÜYÜK ÖDÜL MÜ?

Havacılık uzmanları, bu satın almanın Tata'ya sektörde daha güçlü bir konum sağlayabileceğine ve Hindistan hükümeti tarafından satışa sunulan Air India'nın korunmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

Jaguar Land Rover'ın da sahibi olan Tata Group, havayolunu ilk olarak 1932'de kurdu ancak hisselerini 1950'lerde hükümete sattı.

Tata, Singapur Havayolları ile ortaklaşa Vistara havayolunu da işletmektedir.

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