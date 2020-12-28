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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Dev şirkette şok! CEO çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü

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Dev şirkette şok! CEO çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü
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Hurun China Rich List'e göre Lin "Dijital ekonomi liderleri" listesinde yer alan Çin'in oyun firması Yoozoo’nun CEO'su çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Çin'in oyun firması Yoozoo’nun (Oyun Milleti) üst yöneticisi (CEO) Lin Çi'nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Şanghay kentinde 16 Aralık’ta Lin aracıyla işten eve dönerken aniden rahatsızlandı ve hastaneye gitti.

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Dev şirkette şok CEO çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü

Yoozoo firması, önce durumunu stabil olarak bildirdiği Lin'in önceki gün öldüğünü duyurdu. Hastanenin, polise, Lin’in zehirlendiği yönünde bilgi vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin’in zehirlendiğini ve şüphelinin, şirket personellerinden Şü soyadlı biri olduğunu açıkladı.

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Lin'in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü’nün bu nedenle yöneticisini zehirlediği iddia ediliyor.

Dev şirkette şok CEO çalışanı tarafından zehirlenerek öldürüldü

Çin'in en zenginlerini duyuran "Hurun China Rich List"e göre Lin "Dijital ekonomi liderleri" listesinde yer almış, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti.

Mobil platformlarda ürettiği oyunlarla bilinen Yoozoo "Game of Thrones" temalı strateji oyunuyla dikkati çekmişti. 

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