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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.01.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Dev şirketin CEO'sundan istifa kararı! Hisseleri yüzde 13 arttı

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Dev şirketin CEO'sundan istifa kararı! Hisseleri yüzde 13 arttı
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Dev teknoloji şirketi Intel'in CEO'su olarak görevini sürdüren Bob Swan, 15 Şubat itibariyle istifa edeceğini duyurdu. Haberin ardından Intel hisselerinde yüzde 13 oranında artış yaşandı.

CNBC’den David Faber Çarşamba günü bildirdiğine göre Intel CEO’su Bob Swan, 15 Şubat’tan itibaren istifa edecek.

 Kaynaklara göre Swan'ın görevini VMWare CEO’su Pat Gelsinger devralacak. 

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Haberlerin ardından Intel’in hisse senedi yaklaşık yüzde 13 arttı. VMWare’in hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü.

Swan, yedi ay geçici CEO olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2019′da CEO seçilmişti. Swan’ın görev süresi boyunca Intel, rakiplerine karşı zayıflamış, Apple'la 15 yıllık ortaklığını da bozmuştu.

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