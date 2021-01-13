Dev şirketin CEO'sundan istifa kararı! Hisseleri yüzde 13 arttı

CNBC’den David Faber Çarşamba günü bildirdiğine göre Intel CEO’su Bob Swan, 15 Şubat’tan itibaren istifa edecek.

Kaynaklara göre Swan'ın görevini VMWare CEO’su Pat Gelsinger devralacak.

Haberlerin ardından Intel’in hisse senedi yaklaşık yüzde 13 arttı. VMWare’in hisseleri yaklaşık yüzde 5 düştü.

Swan, yedi ay geçici CEO olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2019′da CEO seçilmişti. Swan’ın görev süresi boyunca Intel, rakiplerine karşı zayıflamış, Apple'la 15 yıllık ortaklığını da bozmuştu.