MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBir günde 14 milyar dolar kaybetti! En zenginler listesinin zirvesi değişti
GeriEkonomi Bir günde 14 milyar dolar kaybetti! En zenginler listesinin zirvesi değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Bir günde 14 milyar dolar kaybetti! En zenginler listesinin zirvesi değişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir günde 14 milyar dolar kaybetti! En zenginler listesinin zirvesi değişti
Abone Olgoogle-news

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'unu geçerek en zenginler listesinde zirveye oturmuştu. Musk, bir günde 14 milyar dolar kaybederek Forbes Zenginler Listesi'nde yeniden ikinciliğe düştü.

Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, geçen hafta Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini olmuştu.

Ancak Pazartesi günü Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybedince, Musk'ın serveti bir günde yaklaşık 14 milyar dolar azaldı ve 176,2 milyar dolara geriledi.

Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde Musk bugün itibarıyla, 182,1 milyar dolar serveti olan Bezos'un 6 milyar dolar gerisinde.

34 yaşında en genç milyarder oldu... Satranç ustasıydı pandemiyle hayatı değişti
34 yaşında en genç milyarder oldu... Satranç ustasıydı pandemiyle hayatı değişti

Pazartesi günü Amazon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kaybetti ve Bezos'un serveti de 3,6 milyar dolar azaldı.

TESLA HİSSELERİNİN DEĞERİ 2020'DE YÜZDE 720 ARTTI

Marttan bu yana Tesla hisselerinin hızla değer kazanmasıyla Musk'ın serveti 150 milyar dolar arttı. Mart 2020'de Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardı.

19
Gizemli oyuncak kutuları ile multi milyarder oldu
Gizemli oyuncak kutuları ile multi milyarder oldu

2020'de Tesla hisselerinin değerindeki artış yüzde 720'yi aştı. 2021'in ilk haftasındaki artış ise yüzde 12.

Şu anda dünyanın en değerli otomotiv şirketi olan Tesla 2020'da sadece 500 bin araç üretti.

Bunun, küresel otomotiv devleri GM ve Toyota'nın üretimin yanında çok düşük bir miktar olduğuna dikkat çekiliyor.

Elon Musk: Hisseler yükseldi, dünyanın en zengini oldu
Elon Musk: Hisseler yükseldi, dünyanın en zengini oldu

İkinciliğe gerilemesine rağmen, Musk'ın serveti, Forbes'un listesinde üçüncü sırada yer alan Fransız lüks ürünler üreticisi LMVH'nin CEO'su, Avrupa'nın en zengin kişisi olan Bernard Arnault'nunkinden yaklaşık 23 milyar dolar daha fazla.

Listede dördüncü sırada Microsoft'un patronu Bill Gates (121,4 milyar dolar) beşinci sırada da Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg (94 milyar dolar) bulunuyor.

 

ABDli milyarderler Kovid-19 sürecinde servetlerine servet kattı
ABD'li milyarderler Kovid-19 sürecinde servetlerine servet kattı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle