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Dev marketler harekete geçti! Peş peşe indirim açıklaması...

#İndirim#Market#Gıda Fiyatları
Dev marketler harekete geçti Peş peşe indirim açıklaması...

Geride kalan haftalarda döviz kurlarında yaşanan yükselişle ürün fiyatlarında meydana gelen artış, kurda yaşanan sert düşüş sonrası yerini indirimlere bıraktı. Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden peş peşe indirim açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ""Zincir marketler hepsi de nasıl çıkarken hızla fiyatları çıkartıp etiketleri ona göre değiştirdiyseler, inerken de aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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Döviz kurlarında yaşanan ani yükselişle ürün fiyatları zamlanan marketlerden, kurda yaşanan gerileme sonrası peş peşe indirim açıklaması geldi. Migros, CarrefourSa ve Şok Marketler raf fiyatlarında indirime gittiğini duyurdu.

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MİGROS’TA İNDİRİMLER RAFLARA YANSIDI

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden olan Migros konuya ilişkin yaptığı açıklamada indirimlerin hızla raf fiyatlarına yansımaya başladığı belirtildi.

Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uygulandığı ifade edilen açıklamada, “Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir.

Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." denildi.

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CARREFOURSA DA İNDİRİME GİTTİ

Önde gelen market zincirlerinden bir diğeri olan CarrefourSa da ürünlerinde indirime gittiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada aralarında süt, yağ, çay, pirinç, tuvalet kâğıdı, ıslak mendil gibi ürünlerin yer aldığı yaklaşık 30 temel üründe yüzde 10 ila 30 arasında indirim uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan CarrefourSa tedarikçilerine gönderdiği mailde “Döviz kurlarında yaşanan ani düşüşün ardından kamuoyunda fiyatlarda indirime gidilmesi yönünde güçlü bir beklenti gözlemliyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda, tüketici lehine fiyat değişimi ve sonucunda ürün fiyatlarına yansıyacak indirimlerin hayata geçirilebilmesi için sizlerin yapıcı desteğini bekliyoruz.

Ürünlerimizi müşterilerimize doğru fiyatlarla sunabilmek için sizlerden şirketimiz açısından uygulamakta olduğunuz mevcut tedarik fiyatlarınızı 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki döviz kurlarına göre güncellemenizi önemle rica ediyoruz. Sizlerden alacağımız fiyat indirimlerini derhal fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

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ŞOK MARKET DUYURMUŞTU

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten yanıt gelmişti. Market zinciri, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" açıklamasında bulunmuştu.

Şok Market'ten yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denilmişti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurda yaşanan gerileme sonrası zincir marketlere çağrıda bulunmuştu. Erdoğan "Zincir marketler hepsi de nasıl çıkarken hızla fiyatları çıkartıp etiketleri ona göre değiştirdiyseler, inerken de aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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#İndirim#Market#Gıda Fiyatları

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