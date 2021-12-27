Son dakika... Altın fiyatlarına Noel tatili etkisi! İşte son durum

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Piyasalarda Noel rehaveti yaşanmaya başladı. Yabancılar paralarını hedge etmek için altına yöneldi. Ayrıca koronavirüsün Omicron varyantıya ilişkin olarak Avrupa'da kapanmaların başlaması da yatırımcıları endişelendirmeye başladı.

Küresel enflasyon sorunu da altın fiyatlarında oynaklığa neden oluyor. Merkez bankalarının faiz artırarak enflasyonun önüne geçebilme çabası altın fiyatlarını baskılamaya da neden oluyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası Fed'den beklenen faiz artırımı hamlesi piyasalarda tedirginliğe yol açıyor.

Doların diğer güçlü para birimleri karşısında yatay seyretmesi de ons altında hafif yükselişe neden olan diğer parametrelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

ONS ALTIN HAFİF PRİMLİ

Ons altın fiyatları 1800 doların üzerinde tutunmak için çabalıyor. Güne 1807 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1805 dolar, en yüksek de 1811 dolar seviyesini gördü. Saat 09:14 itibarıyla ons altın 1809 dolardan alıcı buluyor.

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GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

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Döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle birlikte gram altın fiyatları 1069 lira seviyesinden 600 lira seviyelerine kadar geriledi. Güne 628 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 625.3 lira, en yüksek de 673.5 lira seviyesini gördü. Saat 09:14 itibarıyla gram altın 670 liradan alıcı buluyor.

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'GRAM ALTINDA 690 LİRA GÖRÜLEBİLİR'

QNB Finansinvest, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte o analiz:

"Altın ons fiyatları 1800 dolar desteğinin üzerinde kalsa da yatay hareket ediyor. 1800 kırıldığı takdirde 1785 desteğini takip edeceğiz Kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi adına 1810 direncinin üzerinde birkaç günlük kapanış görmeyi bekleyeceğiz. 1810 direnci 2020 yılının Ağustos ayından beri süregelen düşüş trendi çizgisinin geçtiği seviye. Gram altında 672 ve 690 TL direnç seviyeleri olacak. Döviz kurlarındaki sert düşüşe paralel sert gerileyen gram altında 625 TL destek olarak takip edilebilir."