Kripto paralarda son durum! Bitcoin yüzde 140, Ethereum yüzde 450 kazandırdı

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Ekim ayında başlayan ralliyi Kasım ayında rekorla taçlandıran kripto para piyasaları Aralık ayını satıcılı ve yatay seyre bıraktı. Yılın son günlerinde kripto paralarda hafif ama etkili olmayan yükselişler görülüyor.

Kripto paralar kazançlı bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 2021 yılına 29 bin 132 dolardan başlangıç yapmıştı. Bugün ise 51 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. 10 Kasım 2021 tarihinde ise tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin doları görmüştü. Böylece Bitcoin 2021 yılında yüzde 140'a yakın kazanç sağlamış oldu.

Her yıl kazanımlarını katlayarak ilerleyen kripto para birimleri son günlerde hafif primli ancak yataya yakın seviyelerde işlem görmeye başladı. Ekim ve Kasım ayındaki hareketli günlerini geride bırakan kripto paralar sakin seyre yöneldi.

BITCOIN 50 BİN DOLARDA DENGE ARIYOR

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Bir süredir 50 bin doların altında yatay seyreden Bitcoin son günlerde 51 bin doların üzerine çıkmak için hamlede bulunuyor. Bitcoin'in dolaşımdaki arzı Aralık ayında düşüşe geçerken bu nedenle de hafif yükseliş gösterdiği iddia ediliyor. Bitcoin güne 50 bin 268 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 49 bin 989 dolar, en yüksek de 51 bin 243 dolar seviyesini gördü. Saat 08:39 itibarıyla Bitcoin 50 bin 902 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM 4 BİN DOLARI AŞMAKTA ZORLANIYOR

En değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise 4 bin dolar seviyesinde takılı kaldı. Beklenen performansı sergileyemeyen Ethereum 2021 yılına 744 dolar ile başlangıç yapmıştı. Yılbaşından bu yana yüzde 450'ye yakın prim getiren Ethereum güne 4 bin 73 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 47 dolar, en yüksek de 4 bin 106 dolar seviyesini gördü. Saat 08:39 itibarıyla Ethereum 4 bin 68 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

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ŞAKA COINLER DE SAKİN SEYREDİYOR

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan kripto para birimlerinden Dogecoin ve Shiba Inu de yatay seyrediyor. Dogecoin şu sıralar değişim göstermeden 0.19 dolar, Shiba Inu ise yüzde 1'e yakın primle 0.00003865 dolardan alıcı buluyor.

İŞTE EN ÇOK YÜKSELENLER

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Kripto para birimleri arasında en çok yükselenlerde başı FOR çekiyor. FOR yüzde 59'a varan primle 0.096 dolar, MINA yüzde 19'a yakın primle 4.1 dolar, C98 yüzde 17'ye yakın primle 2.8 dolar seviyesinden alıcı buluyor.