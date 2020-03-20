Destek paketi can suyu olacak

Tedbir ve desteklerin çarkların dönmesi açısından can suyu niteliğinde olduğunu belirten iş dünyası temsilcileri, “Bu sürecin en az hasarla atlatılacağına inancımız tam. Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecek” dedi.

KARANLIK KORİDORU AYDINLATACAK PAKET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekonomide önemli hamlelerin zamanında gerçekleştiğini söyledi. “Bu süreçte ilk talebimiz kamu idaremizi yanımızda görmekti. Bu da gerçekleşti ”diyen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Pakette ekonomik aktivitenin korunmasının yanısıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımlar da var. Reel sektöre önemli bir can suyu sunuyor. Virüsten dolayı içine girdiğimiz bu karanlık koridorda bu paketin önümüzü aydınlatmasını ve iş dünyamıza moral vermesini bekliyorum.”

TEDBİR VE DESTEKLER MEMNUNİYET VERİCİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine ilişkin, “Kesintisiz nakit akışı ve istihdam konusunda açıklanan tedbirler memnuniyet verici. Bu tedbir ve destekler, sanayimizin ve üretim hayatımızın çarklarının dönmesi açısından can suyu niteliğinde” ifadelerini kullandı. Bahçıvan, yaptığı açıklamayla şöyle devam etti: “Bu zorlu süreçte en fazla zarara uğrayacak sektörler öncelik kazanmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre diğer sektörlerin de destek kapsamına alınacağına inanıyorum.”

TÜRK İHRACATÇISINI RAHATLATACAK HAMLE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz” açıklamasında bulundu. Türkiye ve ihracatı adına çok kritik kararlar alındığını belirten Gülle, şunları kaydetti: “TİM ve ihracatçı birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir.”





EKONOMİYE KORUYUCU MASKE OLACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler, koronavirüsün etkilerine karşı ekonomimizin ‘koruyucu maskesi’ olacaktır” dedi. Tedbirlerin istihdamı, üretimi ve en önemlisi de insanı öncelemesinin, salgın sonrası Türkiye’nin pozitif ayrışma hedefini de güçlendireceğini belirten Avdagiç, “Bu krizde devlet, halk, reel sektör ve finans kesimi birlikte yol alıyoruz. Bu dörtlü iş birliğini artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklenmiş oldu. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de, geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz” dedi.

BÜTÜN TALEPLERİMİZ KARŞILIĞINI BULDU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şunları kaydetti: “İş dünyası olarak taleplerimizi ilgili bakanlıklarımıza iletmiştik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yaptığımız toplantıda da taleplerimizi dile getirdik. Açıklanan önlem ve desteklere baktığımızda hemen hemen bütün taleplerimizin karşılığını bulduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi bütüncül bir yaklaşımla ele alınan, hem arzı hem de talebi desteklemeye yönelik bir paket.”