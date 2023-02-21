Deprem bölgesinde kısa çalışma devreye giriyor: Çalışma hayatında pandemi düzenlemeleri

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Toplam 10 ili etkileyen deprem sonrası işletmeler ve çalışanlar için hem kısa çalışma ödeneği hem de pandemi döneminde uygulanan nakdi ödeme desteği devreye alınacak. Nakdi ödeme desteğinin ne kadar olacağı ise yasal düzenlemede netleştirilecek. Bu tutarın son dakikada bir değişiklik olmazsa net asgari ücretin yarısı kadar olabileceği vurgulanıyor.

DENETİM YAPILMADAN KISA ÇALIŞMA DEVREYE GİRECEK

Nakdi ücret desteği pandemi döneminde bin 500 TL olarak uygulanmış ve yürürlükten kaldırılmıştı. Deprem illerinde OHAL devrede olduğu için düzenlemelerin OHAL kararnamesiyle yapılabileceği belirtiliyor.

Kısa çalışma ödeneği; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle veriliyor. Normal koşullarda üç ay süreyle verilen kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği hesaplanırken, çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor, buna göre günlük ortalama kazancının yüzde 60’ı ödeniyor. Burada bir üst limit de bulunuyor. Bu üst limit şu an için 15 bin lirayı geçemiyor. Deprem bölgelerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlanması için denetim yapılmadan, başvurular üzerinden ödemeler yapılacak.

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pandemi döneminde Türkiye genelinde işten çıkarma yasağı uygulanmış, bu süreçte çalışanların ücretsiz izne çıkarılması halinde de günlük 39 lira “nakdi ücret desteği” verileceği açıklanmıştı.

KARARNAMELER HAZIR

Bunun için İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici bir hüküm de eklenmişti. Miktar daha sonra aylık bin 500 TL olarak revize edilmiş ve sonrasında da uygulamadan kaldırılmıştı. deprem nedeniyle bu uygulamanın da tekrar işler hale getirilmesi planlanıyor. Böylece kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmayan ve izne gönderilen çalışanlar da destek alacak. Verilecek desteğin tutarı ise yapılacak yasal düzenlemede yer alacak. Ancak kulislerde 4 bin lira civarında bir rakamın uygulanabileceği belirtiliyor. Bu uygulama için OHAL kararnamesi yolunun kullanılabileceği belirtilirken, süreçlerin çok uzamayacağı, kararnamelerin hazır olduğu ve kısa sürede yasal altyapının kurulacağı vurgulanıyor.