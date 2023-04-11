Deprem bölgesi için ‘Gönül Bağı Projeleri’ başlıyor

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6 Şubat günü sabah 04.17’de merkez üssü Gaziantep-Kahramanmaraş sınırında olan 7.7’lik büyük bir deprem yaşandı. Bunun sonucunda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda şehirde büyük bir yıkım gerçekleşti. Depremlerin ardından bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için çok sayıda proje devreye alındı. Son olarak Turkcell de ‘Gönül Bağı Projeleri’ ile istihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda “Bura bizim memleket” sloganıyla proje seferberliği başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şirketin, ekosistemindeki pek çok markasıyla afet bölgesinde topluma dokunan kalkınma ve iyilik projelerini hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi. Yüzyılın felaketinin ardından deprem bölgesini iyileştirmeye odaklanan Turkcell, ilk aşamada 3.5 milyar TL’lik yardım desteği ve geçen ay başlattığı #TurkcellİstihdamSeferberliği’nden sonra, şimdi de toplumun her kesimine fayda sağlamayı hedeflediği projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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MURAT ERKAN: “ÇÜNKÜ BURA BİZİM MEMLEKET”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, depremlerden sonra da bölgenin kalkınması için dayanışma temeliyle çalışmaya başladıklarını kaydetti.

Erkan şöyle konuştu: “Ülke olarak çok zor bir dönemden geçtik. Afetin ilk anından itibaren önceliğimiz, hayati önemdeki şebekeyi ve iletişimi eski haline getirmek oldu. Bu büyüklükteki bir felaketten sonra canımızı dişimize taktık. Yasımızı ve kayıplarımızın acısını daha fazla sorumluluk alarak dindirmeye çalıştık. Şimdi başka bir evredeyiz; dayanışma ve yaraları sarma vakti. Aklımız afet bölgesinin canlanmasında, kalbimiz depremde zarar gören şehirlerimizde. Yapılacak çok şey var. Bugüne kadar her alanda projeleriyle tarihe iz bırakan bir şirket olarak, marka mirasımızın aydınlattığı yolda durmadan yürüyoruz ve yeni ‘Gönül Bağları’ kurmak için seferberlik ruhuyla harekete geçiyoruz. İyileşmek için önce umutları yeşerteceğiz, el ele verip gönülleri bir edeceğiz. Çünkü ‘Bura Bizim Memleket’. Dün olduğu gibi bugün de elimiz taşın altında. Gücümüzü memleket sevdamızdan alarak yaraları yerinde saracağız. ‘Gönül Bağı’ bir dayanışma, birlikte çalışarak başarma projesi… Bu bir memleket projesi. Çünkü bize başka memleket yok.”

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“PROJELERİN DEVAMI GELECEK”

Afet bölgesinde depremden etkilenen hayatlara şirketin ekosistemindeki markalarla dokunacaklarını belirten Murat Erkan, “Bu kapsamda öncelikle bölgedeki istihdama ve ekonomik kalkınmaya destek olacağız. Yerel üreticilere, KOBİ’lere, çiftçiye ve bölge esnafına iyi gelecek pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Devamında kültür-sanattan gastronomiye, çocuklardan gençlere ve kadınlara kadar sosyal ve kültürel hayatın farklı noktalarına dokunacağız. Projelerimiz uzun soluklu olacak ve devamı gelecek” dedi.

Öncelik istihdamda

Şirket bölgede hayatı canlandırmak için işe istihdam yaratacak projelerle başlamayı planlıyor. Afet bölgesinde yeniden yapılanmanın ekonomik kalkınmayla mümkün olacağı fikrinden hareketle depremzedelerin iş hayatına dönüşü için adımlar atılması planlanıyor. Geçen ay başlatılan #TurkcellİstihdamSeferberliği ile depremden etkilenen illerde yaşayan, depremden sonra farklı illere yerleşen veya birinci derece yakınları afetzede olan bin 100 kişiye iş imkânı sağlanacağı duyurulmuştu. Şimdi de Hatay’a ‘Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’ kurma kararı alındı. İlk aşamada 50 kişinin işe alınacağı bu merkezde depremzedelerin istihdamı, eğitim alması ve meslek edinmesi sağlanacak. Mesleki eğitimlerle uzaktan ve evden çalışmaya uygun iş modelleri geliştirilerek çalışan sayısının artırılması hedefleniyor. Öte yandan Turkcell Akademi de 5 bin depremzedeyi teknik ve kişisel gelişim programlarıyla destekleyecek. Depremzedelere verilecek yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış, pazarlama eğitimleriyle ülkeye nitelikli iş gücü kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda mesleki eğitimleri tamamlayanların Turkcell, Paycell, Atmosware, Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Bayii Satış kanallarında iş bulma imkanına sahip olacağı ifade edildi.

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ESNAF VE KOBİ’LERE DESTEK

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren yerel ve küçük işletmelerin üretime devam etmesi ve pazarda yer alması için şirketin dijital iş servislerinden olan İşTurkcell, dijital ödeme ve finansal hizmetler platformları Financell ve Paycell ile bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve yeni açılacak işletmelerin farklı projelerle destekleneceği duyuruldu. Ayrıca elektronik pazar yeri Pasaj’da her il adına dijital çarşılar kurulacağı ifade edildi.

ÇOCUKLARA VE KADINLARA ÖNCELİK

Yapılan açıklamada depremden en çok etkilenen grup olan kadınlara ve çocuklara yönelik projelerin de devreye alınacağı belirtildi. Paycell El Sanatları Vitrinleri projesinde; el sanatları ile geçimini sağlayan kadınlar faydalanacak. Turkcell Bizce ile bölgedeki kadın girişimcilerin kalkınması desteklenecek. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen sosyal sorumluluk projesi ‘Eğitime Dönüştür’ gibi çocukların eğitimine katkı sağlayacak projelere ağırlık verilecek. Ayrıca Hatay öncelikli olmak üzere deprem bölgelerindeki çocukların moral motivasyonu için düzenlenen etkinlikler 23 Nisan’a kadar devam edecek. Benzer sosyalleşme ve rehabilitasyon çalışmaları bölgede yaygınlaştırılacak. Şirket ayrıca çadırkentlere ve yerel üreticiye yönelik hasat dönemi etkinlikleriyle yıl boyu depremzedelerin yanında olmayı hedefliyor.

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Ayrıca açıklamada kültür ve sanat alanlarında da yapılacak özel projelerle şehirlerin bilinen yaşam kültürlerinin korunmaya çalışılacağı yer aldı.