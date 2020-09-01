Denizlerde av sezonu başladı, balıkçılar denize açıldı

Balıkçılar bu yıl denizlerde hamsinin az palamutun ise bol olacağını söylüyor. Su ürünleri sektörünün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması gerektiğini ifade eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “İnsan sağlığı için değerli bir gıda olan balık aynı zamanda önemli bir geçim kaynağı. Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen su ürünlerinde var olan potansiyelini kullanamıyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinin artırılması için üreticilerin desteklenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz ediyor Bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde gerekli çalışmaların ve araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarının artırılmasına öncelik verilmesi gerekmekte” ifadelerini kullandı.

BALIK TÜKETİMi DÜŞÜK

Bu yıl teknelerin sezona umutla başladığını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, “Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsi ağırlıktaydı. Bu yıl ise denizlerden bol miktarda palamut bekliyoruz. Hem de görülmemiş bir şekilde palamut olacak. Hopa’dan İğneada’ya kadar Karadeniz palamut dolu” dedi. Su ürünleri sektörünün 57 bin kişiye doğrudan olmak üzere 350 bini aşkın insana istihdam sağladığını bildirdi. Sagun, “Biz dünyaya balık satıyoruz ancak yıllık kişi başına balık tüketimimiz hala 6-8 kilogram arasında. Bu rakam, AB’de ortalama 24, ABD’de 28, Japonya’da ise 75 kilogram” şeklinde konuştu.

1 MİLYAR $ İHRACAT

Temmuz ayında başlayan artışın devam etmesi halinde yılı yine 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacaklarını belirten Sagun, “En fazla ihraç ettiğimiz çipura, levrek ve alabalıkta birinci pazarımız AB ülkeleri olurken, mavi yüzgeçli orkinosta ise Japon pazarında söz sahibiyiz. Yerli ve milli kavramı tam olarak da bizim sektörümüzü anlatıyor. İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz. Türkiye toplam ihracatının kilogram birim fiyatı ortalama 1.5 doların altında iken, su ürünleri sektörü 6 dolara ulaştı. Yüksek teknolojimiz, modern tesislerimiz, ürün kalitemiz ve markalarımız ile katma değerimiz sürekli artıyor. Bu hem ülke hem de sektör açısından sevindirici” dedi.

PALAMUTA DOYACAĞIZ Geçtiğimiz av sezonunun salgından dolayı erken kapandığını belirten Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, “Balıkçılarımız yeni sezona hazır. Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak” dedi. Özkaya, geçen sezon yaklaşık 460 bin ton balık yakalandığını, aynı dönemde yaklaşık 1 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını bildirdi. Özkaya, artan balık yetiştiriciliğiyle 2023’teki 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı hedefine ulaşılabileceğini dile getirdi. Özkaya, balıkçıların koruma alanlarına uyarak avlanması gerektiğini belirterek, “Balıkçılarımızın stoklara zarar vermemesi lazım. Bu sene yeni koruma alanları ilan edildi. Tüketicilerimiz yasak dönemde avlanan ve boy yasağına uymayan balıkları almasınlar” dedi.