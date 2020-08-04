Danıştay’dan Soma için ıslak imza kararı

Dosyada örneği bulunmasına rağmen, Danıştay soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın ıslak imzalı örneğin istenmesine hükmetti. Karar geçen hafta avukatlara tebliğ edildi.

12 KİŞİ İÇİN TALEP

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılında Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciada ihmalleri olduğu gerekçesiyle “maden ocağının denetlenmesinde yetkili ve sorumlu olan”, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile İş Başmüfettişi, İş müfettişi ve İş Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapan 12 kişi hakkında soruşturma izni istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu görevlilerine soruşturma izni vermedi. Madenci yakınları karara itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay 1. Dairesi, “haklarında ön inceleme yapılanların eylemleri ile maden kazasının meydana gelmesi arasında doğrudan bir illiyet bağı kurulamadığı” gerekçesiyle itirazı reddetti.

YAŞAM HAKKI İHLALİ

Kararın kesinleşmesinin ardından, bazı işçi yakınları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi de, Soma katliamı’nın yaşandığı maden ocağının denetiminde ihmali olduğu iddia edilen müfettişler hakkında soruşturma izni verilmemesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin Danıştay 1. Dairesine gönderilmesine karar verdi.

ARA KARAR

AYM’nin “hak ihlali” tespitine ilişkin kararının ardından Danıştay 1. Dairesi’nden bir karar çıktı. Daire, 10 Haziranda, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının) soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının ıslak imzalı aslı veya onaylı örneği ile birlikte anılan kararının dayanağı ön inceleme raporunun ıslak imzalı aslı ya da onaylı örneğinin ve bütün eklerinin eksiksiz olarak Dairemize gönderilmesinin istenilmesi” yönünde karar verdi.

‘ZATEN DOSYADA VAR’

Dosyanın avukatlarından Sercan Aran, Danıştay’ın kararının geçen hafta kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, şunları söyledi: “Danıştay’ın AYM kararına rağmen idari işlemin iptaline karar vermeyip, zaten dosyada varolan idari soruşturma dosyasını tekrar istemesini anlamak mümkün değil. Kararının uygulanması, için Danıştay’a başvuracağız.”