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Daha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarı

#SEC#Kripto Para#Gary Gensler
Daha önceden de tehdit etmişti... Kripto para borsalarıyla ilgili önemli uyarı

SEC Başkanı Gary Gensler, kripto paralarla ilgili yaptığı kritik açıklamada işlem yapılan platformların denetlenmesine ilişkin çağrıda bulundu.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kripto paralarla ilgili açıklamada bulundu. SEC Başkanı kripto para işlem platformlarının daha fazla gözetime ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda SEC'e kaydolmalarının da gerekli olduğunu duyurdu.

Gensler, dijital para borsalarının SEC'e kaydolmaları durumunda yatırımcılar için de daha fazla koruma sağlanacağını savundu. Gensler, SEC'in tokenlerin saklanması gibi konularda SEC'in kripto para platformları ile çalışmaya açık olduğunu vurguladı.

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ZORLAYICI EYLEMLER VURGUSU

Gensler, kripto para platformlarının SEC’in kurallarına uymamaları durumunda zorlayıcı tedbirlerle karşı karşıya kalabileceklerini belirtti. 

Gensler, kripto para şirketleri sponsorluğunda düzenlenen Dijital Varlık Uyumu ve Piyasa Bütünlüğü Zirvesi’nde eski SEC Başkanı Jay Clayton’ın sorularına verdiği yanıtta, “Bizimle çalışın. Bu şirketlerin, yatırımcıların korunması amacıyla kayıt altına alınması gerekli" dedi. 

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SEKTÖRÜN ÖFKESİNİ ÇEKTİ 

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SEC Başkanı Gensler, nisan ayında SEC başkanlığına getirilmesinden bu yana, kripto paralar konusunda katı bir tutum takındı. 

Gensler’ın kripto paraların işlem gördüğü platformlara ilişkin en sert yorumlarından bazıları, sektörün üst düzey yöneticilerinin öfkesini de çekti. Coinbase Global Inc. CEO’su Brian Armstrong, SEC’in şirketi dava etme yönündeki tehdidinin ardından eylül ayında yaptığı açıklamada, regülatörü “baştan savma davranmakla” ve “sindirme taktikleri” uygulamakla itham etti.

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#SEC#Kripto Para#Gary Gensler

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