Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Turizm gelirleri ve çeşitliliğinde tarihi rekorlara imza attık

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Küresel salgın döneminin olumsuz etkilerine rağmen son dönemde turist sayısı, turizm gelirleri ve çeşitliliğinde tarihi rekorlara imza attık" dedi.

Yılmaz 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı "Travel Expo Ankara"nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Sözlerimin başında, ülkemizi “81 il 12 ay turizm” anlayışıyla buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve başarı dileklerini iletiyorum.

Türkiye Yüzyılı’nda 2. Büyük ekonomik merkezimiz olarak Ankara’nın öncü bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Türkiye’nin merkezinde üretimin, istihdamın ve kalkınmanın öncülüğünü yapan ATO ailesine, turizme odaklanan bu faaliyetleri için teşekkür ediyorum.

Turizm, farklı kültürleri tanımaya, yeni yerler görmeye ve diğer yaşam tarzlarıyla tanışmaya olanak tanır.

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Kendi içinde sağladığı ekonomik değere ilave olarak yeni ilişkilerin gelişmesine ve çeşitli alanlarda işbirliklerine kapı açar.

Son yıllarda özellikle ulaşım ve teknolojide yaşanan dönüşümler turizm sektörünü ve tüketicilerin taleplerini önemli ölçüde etkilemiştir.

Sektör bugün, dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen alanlardan biri haline gelmiştir.

Oluşturduğu istihdam, dış ticaret açığının kapatılmasına sağladığı katkı ve kalkınma yönünde getirileri ile turizm, ülkemizin makro politikası açısından kilit konumda olan bir sektördür.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin son raporuna göre, seyahat sektörü küresel büyüklüğünün 2033’e kadar 15.5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.

Bu büyümenin işgücü piyasasına da yansıyacağı ve turizmin 2033 yılına kadar dünya çapında 430 milyon kişiye daha istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyel ile bu pastadan daha fazla pay alabilmesi için gayret gösteriyoruz.

Türkiye, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleri, her mevsime hitap eden yapısı, nitelikli insan kaynağı ve yüksek hizmet kalitesiyle turizmde en çok tercih edilen ülkelerden birisidir.

Turizmi sadece “kum-deniz-güneş” olarak görmedik; kültür, doğa, tarih, sağlık, termal, kış turizmi, kongre ve ekoturizm gibi pek çok alanda turizmimizi çeşitlendirdik.

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"REKORLARA İMZA ATTIK"

Küresel salgın döneminin olumsuz etkilerine rağmen son dönemde turist sayısı, turizm gelirleri ve çeşitliliğinde tarihi rekorlara imza attık.

Bu başarıya imza atan Kültür ve Turizm Bakanlığımızı ve tüm sektörü tebrik ediyorum.

Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısını son 20 yılda 3,4 kat artmıştır.

2022 yılında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 71 artış göstererek 51,4 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak -EyIül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 45,2 milyondur.

Turizm gelirlerinde de yükseliş söz konusudur.

Turizm gelirlerimiz bu yıl ilk dokuz ayda 42 milyar dolardır ve orta vadeli plan hedefi olan 55,6 milyar dolar ile uyumlu şekilde ilerlemektedir.

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Turizmde hizmet kalitesinin yükselmesi ve insan kaynağımızın daha nitelikli hale gelmesini önemsiyoruz.

Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Milli Eğitim bakanlığımız kapsamlı bir iş birliği başlatmıştır.

Turizm meslek liselerinden seçilen öğrenciler otel ve işletmelerde beceri eğitimleri alıyor, en az 3 yabancı dil konuşarak üstelik istihdam garantisiyle mezun olabiliyorlar.

Turizmde iyiye gidiş katma değer artışı açısından da kendini göstermektedir.

2017 sonunda 65 dolar olan kişi başı gecelik gelir 2022 yılında 89 dolara, 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise 100 dolara yükselmiştir. Bu, 2017 yılına kıyasla yüzde 55'Iik bir artışa tekabül etmektedir.

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2002 yılında sektörde faaliyet gösteren 4 bin 350 seyahat acentesi sayısı 2022 yılında 3,5 kat artarak 14.500’e ulaşmıştır.

Sağlık turizmi alanında hizmet veren turizm şirketlerine pazara giriş, yurtdışı tanıtım, ticaret heyeti ve alım heyeti desteklerinden faydalanma imkânı sağlıyoruz.

"KIŞ TURİZMİ TAHSİSLERİNDE İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"

Termal ve kış turizmine yönelik yatırımların tahsis koşullarında iyileştirmeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Başkent Ankara’nın uluslararası pazarda önemli bir varış noktası haline gelmesi ve turizmiyle cari işlemler dengesine katkısının artması bu doğrultuda son derece önemlidir.

Ankara, tarihte birçok medeniyete beşiklik etmiş, 100 yaşına basan cumhuriyetimizin başkenti olarak kalkınmış ve gelişmiştir.

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Hititler’den Roma’ya Selçuklu’dan Osmanlı’ya kültür izlerini taşıyan Ankara, kültürel kimliğinin yanı sıra iktisadi açıdan da köklü bir geçmişe sahiptir.

Ankara; doğa turizmi, kültür, tarih ve inanç turizmi ile termal ve sağlık turizmi alanlarında turizm çeşitliliği potansiyeline sahiptir.

Kuş cennetiyle meşhur Nallıhan’dan, kırsal turizmde marka ilçeler Beypazarı, Çubuk ve Ayaş’a, termal turizmde Haymana ve Kızılcahamam’dan kış turizminin merkezi Elmadağ’a her bölgesiyle ayrı turizm değeri barındırmaktadır.

Diğer taraftan Ankara, hem konumu hem de konaklama ve seyahat olanakları ile kongre ve fuar turizmi için uygun bir şehirdir.

Ulaşım alanında yapılan yatırımlar, bölgenin çevre illeri ile bağlantısını güçlendirmiştir.

Ayrıca şehir ve üniversite hastaneleriyle sağlık sektöründe Türkiye’de en gelişmiş illerden biri olan Ankara, sağlık turizminin avantajlarından yararlanabilecek yüksek potansiyele sahiptir.

Diğer taraftan donanımlı spor kompleksleriyle uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaparak spor turizminde de adından söz ettirmektedir.

2022 yılında Ankara’da 3,5 milyon ziyaretçi konaklamış, 8 milyon kişi Ankara’daki müzeleri ziyaret etmiştir.

Sahip olduğu büyük potansiyel, ulaşım avantajları ve başkent kimliği göz önünde bulundurulduğunda Ankara’nın turizmde çok daha iyilerini başarmasını istiyoruz.

Bir ülkenin başkenti ne kadar çok turist alırsa çevre illerin ve ülkenin turizm geliri de katlanarak artar.

Ankara’da tarihi kent merkezinde gerçekleştirilen dönüşüm ve yenileme çalışmaları ile tarihi kent turizmi, çevre ilçelerde özellikle termal sağlık ve inanç turizmi ve kampçılık gibi doğa turizmini ilgili kurumlarımız eliyle önceliklendirerek destekliyoruz.

“Health Ankara” markasıyla Ankara'nın sağlık turizminden aldığı payı artırmanın yanı sıra fuar ve kongre turizmi alanında bir cazibe vitrinine dönüşmesini istiyoruz.

Ayrıca termal turizm kapsamında öncelikli olarak Ayaş-Beypazarı koridorunda termal turizmin markalaşmasını teşvik ediyoruz.

Ankara’nın turistik yönden tanıtımını “Ankara Plus” projesiyle çevresindeki 15 ilimizi içine alan bir turizm gelişim aksı perspektifiyle yürütüyoruz.

6’ıncı Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı “Travel EXPO”nun, bu hedeflerimize olumlu katkılar yapacağına ve başkentin turizm potansiyelinin daha iyi ortaya konacağına inanıyorum.

Buradaki tüm paydaşları geçmişle geleceği, kaplıcayla kayağı, yöresel lezzetlerle doğayı bir arada sunan Ankara’nın turizm imkânlarını daha güçlü şekilde harekete geçirmeye davet ediyorum.

Gerek Ankara'nın turistik ve tarihi alanlarının tanıtımı gerekse Ankara'ya kesintisiz ve hızlı ulaşım için ihtiyaç duyulan aktarmasız uçuş sayılarının artması öncelikli konularımız arasındadır.

Ankara’nın güzelliklerini henüz keşfetmemiş olanları da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı vesilesiyle başkentimizi ziyaret etmeye çağırıyorum.

"100 MİLYAR DOLARLIK TURİZM HEDEFİMİZ VAR"

Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, insan kaynağımızı, kültürel ve tarihi birikimimizi en etkin şekilde kullanarak orta vadede 71,3 milyar dolar, ardından 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolarlık turizm gelirine kamu-özel sektör ortak gayretlerimizle ulaşacağımıza inanıyorum.

“Travel EXPO” Ankara’nın en verimli şekilde geçmesini diliyor, Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.