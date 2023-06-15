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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız

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#EKK#Cevdet Yılmaz#Ekonomi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 13:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "İstikrar ve güven içinde güçlü liderlik, tutarlı politika setiyle zorlukları aşacağız. Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız" dedi.

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"Ekonomi Koordinasyon Toplantısı Beştepe'de toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık yaparken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı.

Toplantı sonrasında Yılmaz değerlendirme açıklamasında bulundu. Yılmaz "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücü ve verimliliğini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz enflasyona yönelik olarak da "Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Toplantıda ilgili kurumların sunumları sonrasında makro ekonomik görünüm ile bütçe detaylı değerlendirildi. Temel politika dökümanları konusunda çalışmalar gözden geçirilmiştir. EKK'nın yeni döneme ilişkin esasları istişare edilmiştir.

"TEKNOLOJİK ATILIMLAR, İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİ ARTACAK"

Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücü ve verimliliğini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak temel amaçtır. Yatırım istihdam üretim ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Teknolojik atılımları devam ettirecek, ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

İstikrar ve güven içinde güçlü liderlik, tutarlı politika setiyle zorlukları aşacağız. Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız. 12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmaya planlıyoruz. Eylül'de OVP ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomik yapımızı güçlendireceğiz. Mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız. İlgili taraflarla istişare içinde ortak akılla hareket edecek, akademi ve sektörlerdeki diğer paydaşların katkı vereceği şekilde hızlı ve etkin çalışma imkanlarından yararlanarak yolumuza devam edeceğiz.

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#EKK#Cevdet Yılmaz#Ekonomi

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