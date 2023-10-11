Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara ağır yaptırımlar uygulanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fırsatçılara yönelik net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi"ne katıldı.

Erdoğan "Enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi. Halen de etkiliyor. Bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Afaki rakamlar gördük. Farklı bahanelerin arkasına gizlenerek vatandaşın lokmasına göz diken aç gözlülerle karşılaştık. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Siz kıymetli katılımcılara teşekkür ediyorum. Resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. 6 şubat nedeniyle ödül törenimizi ileri bir tarihe ertelemiştik. 7 ay sonra bugün gerçekleştiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kabine toplantılarımızın ilk gündem maddesini deprem bölgesindeki ihya konuları oluşturuyor. Önceliği bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon lira kaynak tahsis edeceğiz. Önümüzdeki dönemde şehirlerimizin ihyası için 3 trilyon dolarlık kaynak kullanacağız.

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Devlet millet dayanışması ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Korona salgını ile küresel ekonomi hiç alışık olmadığı girdaba sürüklendi. Üretim aksadı. Tüm boyutları ile en başarılı yöneten ülkelerden biri olduk. Ekonomide vahim sonuçları olacak fevri adımlardan uzak durduk.

"FIRSATÇILIK PEŞİNDE KOŞANLARA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi. Halen de etkiliyor. Bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık. Küresel sıkıntılara tamahkarlıktan kaynaklı fiyatlamalar eklenince yükümüz daha da arttı. Afaki rakamlar gördük. Farklı bahanelerin arkasına gizlenerek vatandaşın lokmasına göz diken aç gözlülerle karşılaştık. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında yaşanacağına inanıyoruz. Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız.

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"ÇİMENTO VE HAZIR BETON SEKTÖRÜ TAKİBE ALINDI"

Çimento ve hazır betondaki dengesiz fiyat artışlarını takibe aldık. Denetimler sonunda burada da fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışı, stokçuluktan, güvensiz ürünlerden korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bilinçli tüketicilerin sağlıklı ekonominin temeli olduğu düsturuyla hareket ediyoruz. Batılı ülkeler tüketici haklarının önemini 1960'lı yıllarda kavrasa da bizim kültürümüzde ahilikle yüzyıllardır tüketici hakları korunmaktaydı. Bizi aldatan bizden değildir. Esnaf, tüccar ve üreticinin uyması gereken ilkeler yüzyıllar önce belirtilmiştir. Esnafımızın müşteri memnuniyetini ön planda tutması, rekabeti koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor. Satılan mal geri alınmaz tabelalarının birçok yerde kaldırıldığını, kanunda tanınan hakların tüketicilere verildiğini görüyoruz. Tüm işletmelerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İBB başkanı olduğum dönemde zabıta tüketici amirliğini ilk defa biz kurduk. İstanbul'da başlayan bu uygulama birçok belediyemizde bu birimin kurulmasına vesile oldu. 85 milyon vatandaşımızı sağlıksız ve güvensiz ürünlerden, satıcı ve sağlayıcıların haksız uygulamalarından aldatıcı vaat ve reklamlarından korumak maksadıyla birçok adım attık.

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"600 BİN TÜKETİCİNİN SORUNU TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'YLE ÇÖZÜME BAĞLANDI"

Teftiş, kontrol faaliyetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu denetimler içinde yıllık hacmi 800 milyar liraya ulaşan elektronik ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar da yer alıyor. Ne serbest ekonomisi kurallarından taviz verecek ne de piyasada tekelleşmelerin ortaya çıkmasına göz yumacağız. Esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız. Reklam Kurulu vasıtasıyla haksız ticari uygulamaları denetliyor, yaptırımları uyguluyoruz. 210 bin noktada bulunan tüketici hakem heyetlerimizle vatandaşların yaşadığı tüketici sorunlarının çözümünde önemli roller üstleniyor. 2022 yılında 600 bin tüketicinin satıcılarla yaşadığı sorunlar hakem heyetiyle çözüme bağlandı.

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Yurt içinde üretilen ürünleri tercih ettiğini belirten tüketicilerin oranı bir yılda 7 puan artarak yüzde 69.2'ye yükseldi. Temennimiz milletimizin yurt içi üretime yönelik teveccühünün daha iyi noktaya gelmesidir.

İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerini 70 milyar doların üstüne, ekonomik büyüklüğümüzü 1,3 trilyon dolara, fert başına geliri 15 bin dolara çıkarmak istiyorsak 85 milyon daha çok çalışıp daha çok tasarruf edecek, israfı asgari seviyeye düşüreceğiz.