Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkenin dinamiklerini kağıt üzerindeki rakamlarla, spekülatif raporlarla gücümüzü tartmaya kalkanlar hüsrana uğramıştır" dedi.

Erdoğan "Ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı" ifadesini kullandı.

Gözden Kaçmasın Borsa İstanbul rekor kırdı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yurt dışı Müteahhitlik hizmetleri ödüllerini alan firmaları ve temsilcilerini tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti listesinin 2022 yılı sonuçları belli oldu. Ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan müteahhitlere ödüllerini vereceğiz.

Haberin Devamı

Müteahhit ve müşavirlik firmalarının böylesi yüksek rakamlarla listede yer alması önemli bir başarıdır. Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitler tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe ve duydukça gururlanıyoruz. Sizlerin kazancının ülkemizin kazancı olduğu anlayışıyla hali hazırda proje varsa telkini ısrara çeviriyoruz.

Gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarını yenileme ihtiyacı da giderek artıyor. 21 yılda gerçekleştirilen büyük altyapı hamlesi müteahhitlerimizi hem tecrübe hem de ekipman açısından öne çıkardı. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi bekliyorum. Savunma sanayinde nasıl kısa sürede sıçrama yaptıysak müteahhitlikte de ciro ve işleri hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

Biz 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor, o kadar siyasi ömürleri olacak mı diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti. 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Gençlerin gözünde 2053 hedeflerini hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için hedefler artık birer hayal değil. Sizlerin de tüm hesaplarınızı Türkiye'nin 2053'te ulaşacağı yere göre yaptığınıza inanıyorum. Sizleri Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önemli görevler bekliyor.

Haberin Devamı

"GÜCÜMÜZÜ TARTMAYA KALKANLAR HÜSRANA UĞRAMIŞTIR"

Türkiye mevcut sınırlarından ibaret ülke değildir. Tarihi, siyasi, sosyal etki alanının genişliğiyle dünyada eşine benzerine az rastlanır devletin vatandaşlarıyız. Ülkenin dinamiklerini kağıt üzerindeki rakamlarla, spekülatif raporlarla gücümüzü tartmaya kalkanlar hüsrana uğramıştır. Diğer hususlarla birlikte imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Bu sorumluluğu hayata geçirecek olan sizlersiniz. Çok daha fazla sayıda firmamızın bu listelerde yer alarak ülkemize çok daha büyük kazançlar sağlayacağına inanıyorum. Bundan sonra da mücadelenizde yanınızda yer alacağımdan şüpheniz olmasın.

"MİLLETLE BİRLİKE BİZ DE YÜRÜYECEĞİZ"

Haberin Devamı

Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, ihyada, gönül kazanmada olur. öteki rekabetler siyasetin cilvesidir, hak ettiği kadar değere sahiptir. Hani şair yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan diyor ya biz de size yürüyün arkanızdan milletle birlikte biz de yürüyeceğiz diyoruz.

Gözden Kaçmasın Bakan Özhaseki: İstanbul depremi için özel birim olmasını istiyoruz Haberi Görüntüle

"EKONOMİDE TEDBİRLER GELİŞTİREREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Bir asırlık cumhuriyetimizin her dönemi kendi içinde zorluklarla geçmiştir. Kuruluş dönemi haricinde son 10 yılda yaşadık isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının iktisadi dayanakları vardır. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok büyük kısmı siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Hamdolsun tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Her mücadelenin bir bedeli oluyor.

Haberin Devamı

"10 MİLYARLARCA KAYNAĞI ÜLKEMİZE AKITMAYA BAŞLADILAR"

Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde böyle bir arka plan vardır. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflere sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık. 2019'da böyle bir tören vesilesiyle bu sistemin en büyük garantisi millettir demiştim. Biz de milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2,5 aylık kabinemizle aldığımız somut sonuçlarla milletimiz ve iş dünyasının karşısına çıkmayı başardık. Ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Çok yakında kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Bunu yaptığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, engel tanımıyorum. Darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflere ilerliyorsak bugünkü sıkıntıları kısa sürede yeneceğiz.

Haberin Devamı

Önümüzde bizi bekleyen fırsatlar mevcuttur. Bunları değerlendirmek sizlerin dirayetine ve azmine bağlı.