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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Yıl sonuna kadar tek haneye indirmeliyiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Faiz#Merkez Bankası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan faiz mesajı: Yıl sonuna kadar tek haneye indirmeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 23:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son toplantıda Para Piyasası Kurulu faizi yüzde 12'ye indirdi. Yıl sonunda temennim tek hanelere indirmeliyiz” açıklamasını yaptı. Erdoğan ayrıca, "Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında yaptığı ekonomi değerlendirmesinde “Bir defa ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Faiz noktasında yüzde 12'ye indirdik. Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum. Eğer yatırımcıysan kamu bankaları başta olmak üzere, şu an faiz yüzde 12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha da aşağı inecek. Bu enflasyonu da indirecek. Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla” dedi.

“Yıl sonunda temennim faizi tek hanelere indirmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

ABD'nin faiz artırımı dediğiniz nedir? Ne kadar bir oran? Ciddi bir oran yok. Şu anda diyelim ki ABD'de faiz artırımı yüzde 6 olabilir. Avrupa'ya geliyorsunuz, orada da yüzde 4-5. Son toplantıda Para Piyasası Kurulu faizi yüzde 12'ye indirdi. Temennim odur ki bir sonraki toplantıda yine indirerek, yıl sonunda tek hanelere indirmeliyiz.

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“PARAMIZA DEĞER KAZANDIRMA GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ”

Biz 6 sıfırı attığımız zaman Türk Lirası değer kazandı mı? Bize diyorlardı ki, hatta bir köşe yazarı, "Ben Taksim Meydanı'na çıkar, anırırım". Biz 6 sıfır atmak suretiyle paramız bir anda değer kazandı. Bize bir şey kaybettirmedi. Biz şu anda da paramıza değer kazandırmamızın gayreti içinde olacağız, faizi düşürerek.

Benim yatırımcım, 'Ben düşük faizle yatırım yaparım. Bu beni yaralamaz' diyecek. Kazanacağıyla bu defa o faizi ödemesi mümkün hale gelecek. Faiz yüksek olunca soyguncular kazanıyor. Hepsi 'Bu yıl şu kadar para kazandık' diye övünür. Neyse faizle. Sen yatırım yap da kazan. Ben kamu bankalarına onu söylüyorum, Biz sizden 'Ne kadar yatırımcıyı takviye ettiniz, onların yapmış olduğu yatırımlarla ülke nereden nereye gidiyor' onu bekliyorum.

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“İYİ DURUMDAYIZ”

Seçim mottomuz da 'Türkiye'nin yüzyılı' olacak. Bazı mahfiller özellikle Merkez Bankası'nın üzerinde spekülasyonlar getirmeye gayret ediyorlar. Çünkü Merkez Bankası yıprandığı zaman Türkiye'nin finans sektörü kaybedecek. Merkez Bankası'nın döviz rezervi onların beklediği yerde hamd olsun, iyi bir durumdayız. Biz bu rezervi daha da güçlendirerek Merkez Bankası da yeri geldiğinde kamu banlarını dizayn edecek. Merkez Bankası'nın gücünü kaybetmesini bekleyenler, kusura bakmasın avucunu yalamaya devam edecekler.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Faiz#Merkez Bankası

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