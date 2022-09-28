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Sosyal konut projesinde yeni adım: Arsa sayısı 1 milyona çıkıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün akşam talimatı verdim

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sosyal Konut#Arsa
Sosyal konut projesinde yeni adım: Arsa sayısı 1 milyona çıkıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün akşam talimatı verdim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında satışa çıkacak olan arsa sayısının 250 binden 1 milyona yükseleceğini duyurdu.

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Kanal D-CNN Türk canlı yayınında açıklamalar bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında yeni bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arsadaki sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz. Rakam 5'i yakalayınca bize yeni bir adım atmak için Bakanımla konuştum. Biz altyapıyı yapacağız, o da evini yapacak" dedi.

"Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekibiyle buralarda araştırmaları yapıp planlamayı yapacaklar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Çalışmayı dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim.

Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak."

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