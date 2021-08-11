Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte fındık alım fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Salgın boyunca sürekli destek paketleri açıkladık. Dünyada sürmekte olan siyasi ve ekonomik dönüşümü bu salgın olumsuz etkiledi. Ekonomik daralma bu etkilerden biridir. Türkiye ekonomide aldığı hızlı tedbirlerle bu süreci kontrollü şekilde yürüttü. 2020 yılını yüzde 1.8 büyümeyle kapatarak çok önemli bir başarıyı ortaya koyduk.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yılın tamamını gayet iyi bir seviyede kapatacağımızı habercisidir.

Gezi Olayları'ndan beri yaşadığımız her hadisede ekonomimize hedef alındığı halde biz bu neticeyi elde ettik. Salgın şartlarına rağmen yıllık ihracatımızın tüm zamanların rekorlarını kırarak 200 milyar dolar eşiğini aşmış olması çok önemli.

Her ne kadar orman yangınları canımızı acıtmış olsa da turizmdeki ivmeyi sürdürmekte kararlıyız.

Devlet olarak bugüne kadar doğrudan yardımlar, hibeler, destekler, teşvikler, ertelemeler yoluyla her kesimden insanımıza 700 milyar liraya yakın kaynak aktardık.

Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Son işsizlik rakamları geldi. Bu rakamlarda da ülkemiz yaklaşık 2-2.5 puan daha düştü. Türkiye işsizlikte de şu anda olumlu istikamette ilerliyor.

FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz.



Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık.



Toprak mahsulleri Ofisimizin 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır.



Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz. Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.

KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN ZAMLAR

En düşük ücret 4 bin 100 liraya yükseltildi. En düşük ücret alan işçilerin aylıklarında 1217 liralık artış sağlandı. Toplu sözleşme kapsamında bulunan kamu işçilerinin tamamına 1. 6 ay için yüzde 12, 2. 6 ay için ise yüzde 5 + enflasyon farkı olmak üzere enflasyon zammı yapıldı.

İlk kez bu sözleşmeyle kamuda hizmet zammı uygulamasına geçilmiş oldu. Bu zam yaklaşık yüzde 3'e tekabül ediyor.

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