Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye çağrı! Türk aşısı TURKOVAC'la ilgili müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsan hakları ihlali düşüncesine katılmıyorum. Bir devletin görevi nedir? Vatandaşını sağlığını korumaktır. Sağlığını koruması için gerekli olan ne ise bunları temindir. Biz bu işleri başardık. Şehir hastanelerimizle birlikte ülkemizi farklı bir yere taşımış durumdayız.

Kovid-19'la mücadelede elimizdeki en güçlü silahımız aşı. Hastalığın ortadan kalkması için toplumun büyük kısmının bağışıklık kazanması şart, bunu aşıyla kazanacak. Biz toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Biz de herkes gibi kendi aşımızı TURKOVAC olarak geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Son günlerde artan vakaların aşılanma durumuna baktığımızda görüyoruz ki hastaneye yatanların, yoğun bakımlarda tedavisi gerekenlerin ekseriyeti aşı olmayanlar veya aşı sürecini tamamlamamış olanlar. Tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanları olarak aşı olmaya davet ediyorum.

TURKOVAC AŞISINDA SON DURUM

Şu anda ilgili hastanelerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Bunun 3. doz aşamasındayız. Neticeler şu ana kadar gayet güzel. Herhalde müjdeyi yıl dolmadan alacağız.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz odur ki yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımız açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.

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