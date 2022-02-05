Çocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı! Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dünya yine Uğur Şahini konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracakDünya yine Uğur Şahin'i konuşuyor... Milyonlarca hayatı kurtaracak!#Uğur Şahin
Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettiniz eleştirisine Ali Koçtan sert yanıt"Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz" eleştirisine Ali Koç'tan sert yanıt!#Hulusi Belgü
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Canlı: Art arda üç kırmızı kart Tek gol var...Canlı: Art arda üç kırmızı kart! Tek gol var...#Süper Lig
Spor yasasında sona gelindi Önümüzdeki günlerde gündemde olacakSpor yasasında sona gelindi! 'Önümüzdeki günlerde gündemde olacak'#Gençlik Ve Spor Bakanı
Çocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttıÇocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı! Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttı#Peloton
Fenerbahçe-Başakşehir maçının 11leri belli olduFenerbahçe-Başakşehir maçının 11'leri belli oldu#Süper Lig
Mucizeyi bekliyorlar Son 2 metre...Mucizeyi bekliyorlar! Son 2 metre...#Fas
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 30 dakikalık yol 5 dakikaya indiCumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi#Cumhurbaşkanı
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
Hande Yenerin kıyafeti olay oldu Perde üstüne bikini giymişHande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'#Hande Yener
HABERLEREkonomi Haberleri

Çocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı! Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttı

#Peloton#Apple#Amazon
Çocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttı

Çocuk ölümlerine sebep olduktan sonra CEO'sunun açıklamalarıyla skandallara imza atan Amerikan egzersiz ekipmanları şirketi olan Peloton, satışa hazırlanıyor. Gelen haberlerle hisseleri yüzde 30 artan şirketi kimin alacağı merak konusuyken, Apple ve Amazon'un gözünü diktiği biliniyor.

Haberin Devamı

Peloton, son zamanlarda özellikle skandallarla gündeme geliyordu. Bu durum da birçok kişinin ilgisini çekmesine neden olmuştu.

Aynı zamanda Amerikan egzersiz ekipmanları şirketi Peloton, son zamanlarda maliyetleri ve ürün fiyatlarını düşürmesine neden olan ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya ve hatta yakın zamanlarda satış ve pazarlama personelinin yüzde 41‘ini işten çıkaracağı yönünde de söylentiler dönüp durmaktaydı.

Gözden Kaçmasın

Uğur Şahin şimdi de kanser çalışması ile gündemde Binlerce kişiye umut ışığı olacak...Uğur Şahin şimdi de kanser çalışması ile gündemde! Binlerce kişiye umut ışığı olacak...Haberi Görüntüle

APPLE'IN GÖZÜ VARDI AMAZON'A MI YAR OLDU?

Şirketin bu kadar değer kaybetmesi Apple'ın ilgisini çekti. Apple, ABD'nin ünlü fitness şirketi Platon'u satın almak istediği haberi ocak sonunda gündeme geldi.

Ancak Platon hisselerindeki yükselişin sebebi Amazon oldu. Peloton’un hisseleri, Wall Street Journal’ın e-ticaret devi Amazon’un şirkete potansiyel bir anlaşma için yaklaştığını bildirmesinin ardından yüzde 30′dan fazla arttı. Hisseler cuma gününü 24.60 dolardan, halka arz fiyatı olan 29 doların oldukça altında kapattı.

Haberin Devamı

Çocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttı

Herhangi bir anlaşmanın sonuçlandığından ise bahsedilmedi. Öte yandan Peloton’un yaklaşık 8 milyar dolarlık piyasa değeri, yaklaşık bir yıl önce yaklaşık 50 milyar dolarlık yüksek bir seviyeden düşerken diğer bir alıcının ise Nike olduğu söyleniyor.

ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Pandemi sırasında bir çocuğun koşu bandının altında kaldığının görüldüğü bir video ve ölüm sonrası ABD'li koşu bandı şirketi Peloton, ürünlerini geri çağırma kararı almıştı.

Ürünleri 4.000 dolara satılan koşu bandı markası Peloton, çocuk ölümlerinden sorumlu tutulmuştu. Geri çağırmaya yaklaşık 125 bin koşu bandı dahil olmuştu.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandıHaberi Görüntüle

ŞİRKETİN AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Mart ayında şirketin kurucusu ve CEO’su John Foley, açıklama yapmış ve gündeme oturmuştu. Açıklamada bütün ürünlerde güvenliğin ön planda olduğunu ifade etmiş kullanıcılara çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı Peloton egzersiz aletlerinden uzak tutun, demişti.

Foley, "Antrenmana başlamadan önce Peloton egzersiz cihazınızın etrafındaki alanı kontrol edin" demişti. Peloton CEO'su John Foley daha sonra "Açık olmak istiyorum, Peloton, CPSC'nin talebine ilk yanıtımızda bir hata yaptım. Başlangıçtan itibaren onlarla daha verimli bir şekilde ilgilenmeliydik. Bunun için özür dilerim" açıklamasında bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Peloton#Apple#Amazon

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs