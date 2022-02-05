Çocuk ölümleriyle skandala imza atmıştı! Dev şirket gözünü dikti... Hisseleri yüzde 30 arttı

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Peloton, son zamanlarda özellikle skandallarla gündeme geliyordu. Bu durum da birçok kişinin ilgisini çekmesine neden olmuştu.

Aynı zamanda Amerikan egzersiz ekipmanları şirketi Peloton, son zamanlarda maliyetleri ve ürün fiyatlarını düşürmesine neden olan ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya ve hatta yakın zamanlarda satış ve pazarlama personelinin yüzde 41‘ini işten çıkaracağı yönünde de söylentiler dönüp durmaktaydı.

APPLE'IN GÖZÜ VARDI AMAZON'A MI YAR OLDU?

Şirketin bu kadar değer kaybetmesi Apple'ın ilgisini çekti. Apple, ABD'nin ünlü fitness şirketi Platon'u satın almak istediği haberi ocak sonunda gündeme geldi.

Ancak Platon hisselerindeki yükselişin sebebi Amazon oldu. Peloton’un hisseleri, Wall Street Journal’ın e-ticaret devi Amazon’un şirkete potansiyel bir anlaşma için yaklaştığını bildirmesinin ardından yüzde 30′dan fazla arttı. Hisseler cuma gününü 24.60 dolardan, halka arz fiyatı olan 29 doların oldukça altında kapattı.

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Herhangi bir anlaşmanın sonuçlandığından ise bahsedilmedi. Öte yandan Peloton’un yaklaşık 8 milyar dolarlık piyasa değeri, yaklaşık bir yıl önce yaklaşık 50 milyar dolarlık yüksek bir seviyeden düşerken diğer bir alıcının ise Nike olduğu söyleniyor.



ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Pandemi sırasında bir çocuğun koşu bandının altında kaldığının görüldüğü bir video ve ölüm sonrası ABD'li koşu bandı şirketi Peloton, ürünlerini geri çağırma kararı almıştı.

Ürünleri 4.000 dolara satılan koşu bandı markası Peloton, çocuk ölümlerinden sorumlu tutulmuştu. Geri çağırmaya yaklaşık 125 bin koşu bandı dahil olmuştu.

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ŞİRKETİN AÇIKLAMASI TARTIŞMA YARATTI

Mart ayında şirketin kurucusu ve CEO’su John Foley, açıklama yapmış ve gündeme oturmuştu. Açıklamada bütün ürünlerde güvenliğin ön planda olduğunu ifade etmiş kullanıcılara çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı Peloton egzersiz aletlerinden uzak tutun, demişti.

Foley, "Antrenmana başlamadan önce Peloton egzersiz cihazınızın etrafındaki alanı kontrol edin" demişti. Peloton CEO'su John Foley daha sonra "Açık olmak istiyorum, Peloton, CPSC'nin talebine ilk yanıtımızda bir hata yaptım. Başlangıçtan itibaren onlarla daha verimli bir şekilde ilgilenmeliydik. Bunun için özür dilerim" açıklamasında bulunmuştu.