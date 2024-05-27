Citroen Genel Müdürü Alkım otomotivde biriken talebin 300 bin adedi bulduğunu söyledi: Her şeye rağmen 1 milyon geçilir

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2024 yılına rekorlarla başlayarak Ocak-Nisan’da 371 bin adet satışı geçen otomotiv pazarında bu yılki genel beklenti pazarın daralacağı yönünde. Birçok sektör temsilcisi yılın 800 bin adet satış seviyesinde kapanacağını tahmin ediyor. Hatta daha kötüye gideceğini söyleyenler bile var. Ancak, bünyesinde Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını bulunduran Stellantis Türkiye’nin yöneticileri tam aksine daha iyimser bir tablo çizerek 1.1 milyon adetlik bir pazar öngörüsü çiziyor. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, bu iddialı tahminlerin altında pandemiden bu yana karşılamayan 300 bin adetlik talebin olduğunu söyledi.

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MAYIS 90 BİN ADEDİ BULUR

“Yaptığımız hesaplara göre 300 bin otomobil satın alamamış veya ihtiyacı olan kişi var” diyerek filo satışları ve biriken talebin etkisiyle satışların süreceğinin altını çizen Alkım, “Nisan ayında bir düşüş gözlendi ama yine de 1 milyonun üzerinde bir ritim veriyor. Bizim şu anda planlarımız pazarın 1 milyon ile 1.1 milyon arasında bir yere oturması. Bu ay geçen aya göre filo satışlarında da bir hareketlenme var. Bizim pazar öngörümüz mayıs ayının 90 bin seviyesinde kapanması . Haziran ayı da bence hareketli geçecek. İlk 5 ayda 500 bin adede dayanan bir pazar olacak” diye konuştu.

HEDEF 67 BİN ADET

Geçtiğimiz hafta Citroen’in davetlisi olarak katıldığımız Avusturya’daki yeni C3 test sürüşü etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alkım, geçen yılı 63 bin adetlik satışla kapattıklarını hatırlatarak bu yılki hedeflerini şu şekilde anlattı: “İlk 4 ayda zaten 20 bin adet satış gerçekleştirdik ve geçen seneye göre 0.8 puanlık bir pazar payı kazandık. Bu seneyi 20 bin adedi ticari olmak üzere toplamda 67 bin adet satışla kapatmayı hedefliyoruz. Nisan ayında lansmanımızın gecikmesinden dolayı biraz geride kaldık ama bu ay telefi ediyoruz. Berlingo ve Berlingo Van’da bu ay tüm stoklarımızı satacağız. Dolayısıyla bir miktar geçen ayın o ticari araç kaybının yaklaşık yarısını bu ay telafi edebileceğiz.”

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İLK UYGUN FİYATLI ‘AVRUPALI’ ELEKTRİKLİ 1 MİLYONA GELEBİLİR

DÜŞÜK maliyetli lityum-demir-fosfat (LFP) pili sayesinde Avrupa’da üretilen 25 bin Euro’nun altındaki ilk elektrikli otomobil olan Citroen e-C3 Türkiye’ye eylül ayında gelecek ve fiyatı muhtemelen 1 milyon TL seviyesinde olacak. 44 kWh batarya kapasitesiyle karma tüketimde 324, şehiriçinde 440 km menzil iddiası bulunan e-C3’te 113 beygirlik bir elektrikli motor görev alacak. Yeni C3’ün 1.2 litrelik 48V hibrit destekli benzinli versiyonunun gelişi ise 2025 yılını bulacak. Citroen Genel Müdürü Selen Alkım, “Bugün şartlarında lanse etmiş olsaydık 1 milyon seviyelerinde bir fiyatla tüketicilerle buluşturabilirdik. Bu fiyat seviyesinden, SUV kodlarıyla elektrikli bir şekilde lanse ederek bizim bu sene son 4 ayda ulaşmak istediğimiz sonuç yaklaşık olarak 3 bin adet olacak. Ocak ayında yüzde 100 elektrikli sürüş imkânı da sunan hibrit versiyonu da gelecek. Dolayısıyla iki motor seçeneği ile piyasada olacağız. 2025’te 11 bin adetlik bir satış hacmine ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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PASSAT’IN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK SEDAN

VOLKSWAGEN’in Türkiye’de satış rekorları kıran Passat Sedan modelinin üretimini bitirmesinin ardından buradaki boşluğu doldurması beklenen yeni nesil Skoda Superb satışa çıktı. Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört farklı donanım seçeneği gelen Superb’deki motor seçenekleri ise; 150 beygir güç üreten 1.5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit, 265 beygir güç üreten 2.0 litrelik TSI benzinli motorla ve 193 beygir güç üreten 2.0 TDI dizel şeklinde sıralandı. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirildi. Superb Combi modelinin ise 1.5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunulduğu bildirildi. Markanın Türkiye Distribütörü Yüce Auto’dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Daha sofistike bir tasarım, daha fazla konfor ve en yeni teknolojilerle donatılan Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Showroom’larda yerini alacak. Ön lansman dönemine özel olarak Superb Sedan, 1 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunulurken, yeni Skoda Superb Combi Station Wagon ise 2 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.”

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DEV ANLAŞMA TEKRAR UZATMALARA GİTTİ

TOFAŞ’ın Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını bünyesinde barındıran Stellantis Otomotiv’in tüm faaliyetlerini 400 milyon Euro’ya satın alma süreci yeniden uzadı. TOFAŞ’ın KAP açıklamasında, “Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai incelemenin 23.05.2024 tarihinde tamamlanamayacağının anlaşıldığı ifade edilerek nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda 05.12.2023 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere süreç devam etmektedir” denildi.

PAZARIN YÜZDE 30’U

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TOFAŞ, Stellantis Otomotiv’in markalarını da içerecek şekilde devraldığına dair çerçeve sözleşme imzalandığındı ilk kez Mart 2023’te duyurmuştu. İmzaların atılmasının ardından süreç Rekabet Kurulu tarafından nihai incelemeye alınmıştı.

Eğer Rekabet Kurulu’ndan onay çıkar ve anlaşma tamamlanırsa Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Ferrari, Maserati markalarına ek olarak Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları da artık Türkiye’de TOFAŞ çatısı altında satılacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı son Ocak-Mayıs 2024 verilerine göre, söz konusu dokuz marka 111 bin 130 adetlik satışla şu anda pazarın yüzde 30’unu temsil ediyor.