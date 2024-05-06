Çinli otomotiv devi Chery’den fabrika mesajı: Türkiye’ye yatırımdan vazgeçmedik

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ÇİNLİ otomotiv devi Chery’nin Türkiye’de ulaştığı yüksek satış adetleri ve geçen yıl verilen güçlü yatırım mesajlarına karşılık Avrupa’daki ilk fabrikası için İspanya’yı seçmesi hem biraz tepkiye hem de ‘Türkiye yatırımı kaçırdı’ yorumlarına neden olmuştu. İspanya’daki yatırıma dair detayların açıklanmasının ardından Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing’den Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. “İspanya’da olması Türkiye’de olmayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor” diyen Guibing, “İspanya Avrupa’yı beslerken Türkiye’de olası bir fabrika hem Avrupa hem Ortadoğu’yu besleyecek bir merkez olabilir” ifadelerini kullandı.

Zhang Guibing, bu mesajı geçtiğimiz hafta şirketin genel merkezinin bulunduğu Çin’in Wuhu kentinde, Türkiye’den gazeteciler olarak bir araya geldiğimiz Chery üst yönetimiyle gerçekleşen toplantıda verdi. Toplantıya şirketin en tepe yöneticisi Chery Group Başkanı Yin Tongyue, Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si ve Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan da katıldı. Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, “Türkiye’de yüksek satış adetlerine ulaşmanıza rağmen neden yatırım için İspanya’yı seçtiniz?” sorumuzu şu şekilde yanıtladı:

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‘TÜRKİYE’DE OLASI FABRİKA ORTADOĞU’YU DA BESLER’

“Yatırımın İspanya’da olması Türkiye’de olmayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Çok yakın bir geçmişte Türkiye’den ilgili Bakanlıklarla görüştük hatta Mr. Si daha iki gün önce (26 Nisan) Türkiye’de bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Yatırım projesi oldukça büyük ve uzun dönemli bir proje, derin bir araştırmaya ihtiyaç var. İki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşma istiyoruz. Bu yüzden biz görüşmelerimize devam ediyoruz. Coğrafi olarak İspanya aslında daha fazla Avrupa’yı beslerken Türkiye’de olası bir fabrika hem Avrupa hem Ortadoğu’yu besleyecek bir merkez olabilir.”

‘AR-GE MERKEZİ İÇİN YER BAKIYORUZ’

Önce Ar-Ge merkezi yatırımını Türkiye’de hayata geçireceklerini belirten Guibing, “Bununla ilgili işe alımlar bile yaptık. Türkiye çok önemli ve büyük pazarlarımızdan bir tanesi. Burada bizim müşterilerimizi doğru anlamamız gerekir. Derin araştırmalar yapıyoruz ve Ar-Ge merkezi bu sebeple buraya şart. Halen lokasyon için bakıyoruz hatta test araçları gönderdik doğru lokasyon seçmek için. Çok yakında bununla ilgili bir haber alırsınız” dedi. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “Türkiye’de 50’den fazla çalışanımız var. Ar-Ge merkezi daha teknik bir konu, global tarafta bir takım işe alımlarımız başladı. Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları ile yakın temastayız” bilgisini verdi.

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Chery markası Türkiye pazarına girdiği 1.5 yılda üç SUV modelle 60 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Şirket, geçtiğimiz hafta Nissan’ın 2021 yılında boşalttığı İspanya’daki fabrikada ‘Omoda’ markalı otomobillerini üreteceğini açıklayarak Avrupa’daki ilk yatırımını resmen duyurdu.

EN TEPEDEN MESAJ: BURADA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

CHERY Group Başkanı Yin Tongyue ise Türkiye’ye olası fabrika yatırımı ve Ar-Ge merkezi hazırlıklarıyla ilgili konuşmaları, “Türkiye’de yapacağımız çok fazla iş var” sözleriyle destekledi. Geçen yıl 1.9 milyon adet satışla Çin’in iki numaralı markası olduklarının altını çizen Tongyue, “Çin’in en hızlı büyüyen markasıyız. Belki de dünyanın en hızlı büyüyen markası olabiliriz. Satışlarımızın yüzde 50’si ihracattan ve Çin’in en büyük SUV üreticisi konumundayız. Bir pazarlama stratejimiz var. Bu sebeple Omoda, Jaecoo gibi markalarımız ayrı bir marka olarak konumlanmış durumda. Türkiye de bu planlar içerisinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye jeopolitik olarak çok önemli bir noktada, burada çok dikkatli hareket ediyoruz ve yatırımlarımızı ona göre seçiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yin Tongyue

‘YENİ TEBLİĞ UZUN VADELİ PLANLARIMIZI ETKİLEMEDİ’

TİCARET Bakanlığı’nın en çok Çin’den ithal edilen elektrikli araçları etkileyen yeni tebliğiyle ilgili soruları da yanıtlayan Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, “Biz globalde iş yapan bir markayız ve biz bu ülkelerin kendi kurallarına uyuyoruz, saygı duyuyoruz. Kısa zamanda planlarımızı buna göre yapıyoruz. Ancak biz Türkiye’de kısa dönemli bir plan yapmadık çok uzun dönemli bir plan yaptık. Kısa dönemdeki bazı planlarımızı etkilemiş olsa da uzun dönemli planlarımızı etkilemedi. Bu konuyla ilgili tüm yetkili Bakanlıklarla görüşmelerimizi yapıyoruz” diye konuştu.