CHP’den Merkez Bankası teklifi

Teklifte Merkez Bankası Başkanının görev süresinin 5 yıla çıkarılması ve görevden alınmasının güçleştirilmesi öneriliyor. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanarak, TBMM Başkanlığı’na sunulan “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 10 maddeden oluşuyor. Teklifin gerekçesinde, 2017 yılından sonra yapılan değişikliklerle Merkez Bankası’nın bağımsızlığının yok edildiği ifade edildi. Gerekçede şu değerlendirmelere yer verildi:

BAĞIMSIZ YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; Bülent Ecevit’in Başbakanı olduğu koalisyon hükümetinin TBMM’ye sunduğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, 25/4/2001 tarihinde TBMM’de kabul edilmesiyle büyük bir reform geçirmiş ve gerçek anlamda araç bağımsızlığına kavuşmuştur. 2017 yılından sonra Kanun, kanun hükmünde kararname ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, Merkez Bankası’nın bağımsız bir para politikası uygulamasını engellemiş, bağımsız karar alması gereken Banka organlarını siyasi baskı ve etkilere açık hale getirmiştir. Bu kanun teklifi ile; Merkez Bankası’nın, 2001 krizinden çıkılmasında önemli bir işlev görmesini sağlayan hukuki statüye yeniden kazanması, para politikasını, temeli olmayan önermeler yerine, ülke ve dünya ekonomisinin gerçeklerine göre bağımsız şekilde oluşturan, uygulayan ve hesabını veren bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.”

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