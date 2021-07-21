Çeşme plajlarında yoğunluk

Sıcak havada uzun bayram tatilini denize girerek değerlendirmek isteyenlerin adreslerinden biri yine Çeşme oldu. Özellikle son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil merkezlerinden Çeşme'de, bayram tatilinin ilk günlerinden itibaren oteller ve konaklama tesislerinde boş yer kalmadı. Tatilcilerin uğrak yerlerinden olan Ilıca Plajı da öğle saatlerinde tamamen doldu. Hava sıcaklığının 36 dereceyi gösterdiği kentte, tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Almanya'da yaşadığını ve yılın 6 ayını Çeşme'de geçirdiğini anlatan Marco Baldar (72), "Burada yazlık evim var. 6 ay burada kalıyorum. Bayramda çok kalabalıklaştı. Alaçatı'da yürümek bile zorlaştı. Maske takmıyorlar. Vaka sayılarının yükseldiğini duyunca üzülüyoruz. Ben dışarı çıkınca da kalabalık olan yerlere gitmiyorum. Bayramdan sonra vakalar artacak. Bütün Avrupa böyle" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden kente geldiğini belirten Zindan Tak ise, "Tatil yapalım istedik. Ama plajda oturacak yer bulamadık. 2 gündür buradayız. Nerede bulursak orda kalıyoruz. Fiyatlar çok yüksek. Kendi aracımızda yatıyoruz" diye konuştu.

Bir diğer tatilci Mehmet Kayra, "Çeşme'de bayram tatili çok güzel. Ilıca çok güzel ama pahalı. Su 2,5 lira. Dün geldik, bugün gideceğiz" dedi.

Samsun'dan geldiklerini belirten Evren Akdoğan ise, "Çok kalabalık. İnsanlar bir süredir evdelerdi. İzmir'de kalıyoruz. Bayram bitince memleketimize gideceğiz. Halk plajını tercih ediyoruz. Çünkü fiyatlar çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Kemal Özbayar da, "Biz İzmir'den geliyoruz. Dün Foça'ya gittik. Kurbanımızı kestik. Burası çok kalabalık, fiyatlar pahalı, otoparka 50 lira verdik. Ama normal, Çeşme'ye geliyorsan bunu gözden çıkaracaksın" dedi.

Mine Öksüz ise "Biz ev tuttuk. Otelde kalmıyoruz. Bayram için kalabalık var. Sonra sakinler diye umuyorum. 1 aylığına ev kiraladık. Bu yıl fiyatlar çok pahalı. Herhalde pandemi etkili oldu. Biz İstanbul'dan geliyoruz" diye konuştu.

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