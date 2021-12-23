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Cep telefonuna taksit ayarı

#Cep Telefonu#Taksit#BDDK
Cep telefonuna taksit ayarı

Yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı. Buna göre, “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL’ye çıkarıldı. Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

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