Cemil Saruhan Sarman, yeni vergi yapılandırması hakkında açıklamada bulundu

Cemil Saruhan Sarman hükümetin pandemi süreci için attığı bu vergi yapılandırması konusundaki adımını “Pandemi sürecinde işleri azalan hatta kapanan pek çok firma oldu. Bu durum elbette vergi ödemelerini de zora soktu. O nedenle hükümetin bu duruma el atarak bu şekilde bir yapılandırma ve faiz indirimi gerçekleştirmesi gerekli olan ve atılması gereken bir adımdı. Umarım pek çok firma ve kişi bu yasadan yararlanır ve vergi borcundan kurtulur “şeklindeki sözleriyle desteklediğini belirtti.

“İhracat ve İthalat Yapanlar İçin Bu Vergi Yapılandırması Can Suyu Oldu”

“Çeşitli kurumların ihracatçılar birliği başkanlarının peş peşe yaptığı açıklamalarla birlikte bazı sektörlerde daralma olurken bazı sektörlerde artış görmekteyiz. Artış olan sektörler pandemi sürecinde akıllı hamleler yapan ve bu süreci iyi değerlendiren iş insanlarının başarılı çalışmalarının sonucunda yükselişe bile geçti. Ama düşünülmesi gereken pandemi sürecinde daralan sektörlerin yeniden canlandırılması ve rahatlatılması için ne yapılması gerektiği idi. Hükümet tarafından yapılan doğru bir hamleyle ihracat ve ithalat yapanlar için vergi yapılandırması can suyu oldu.” Diyen gümrük müşaviri Cemil Saruhan Sarman hem pandemi sürecini hem de yeni vergi yapılandırmasını değerlendirdi.

Uzman gümrük Müşaviri olan Cemil Saruhan Sarman, mesleğine olan tutkusunun yanında Galatasaray, müzik ve motosiklet tutkuları ile birlikte çok renkli bir karaktere sahiptir. Müziğe olan tutkusunu albüm yaparak, Galatasaray’a olan tutkusunu ise kongre üyesi olarak bir üst seviyeye taşımıştır. Motosiklet tutkusunu ise, bulduğu her fırsatta motosikletiyle seyahatlere çıkarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. İş konusundaki azmi ve tutkuları da kendisini bugün olduğu noktaya taşımıştır.

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