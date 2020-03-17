Bütçe şubatta 7.4 milyar lira açık verdi

Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.6 artarak 86.1 milyar lira, giderleri yüzde 11.7 artarak 93.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.1 yükselerek 208.3 milyar lirayı, bütçe giderleri yüzde 10.6 artarak 194.2 milyar lira oldu. Geçen yıl şubatta bütçe 16.7 milyar lira açık vermişken, bu yıl şubatta 7.4 milyar lira açık verdi. Ocak-şubat döneminde bütçe 14.1 milyar lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı. Şubatta faiz hariç giderler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.9 artarak 79.3 milyar lira, faiz giderleri şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 azalışla 14.2 milyar lira oldu.

Şubatta vergi gelirleri tahsilatı, geçen yıl şubat ayına göre yüzde 24.7 artarak 71.7 milyar liraya yükseldi.

Vergi türleri itibarıyla şubatta geçen yılın aynı ayına göre, kurumlar vergisi yüzde 40.7, özel tüketim vergisi yüzde 12.7, gelir vergisi yüzde 6.4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 18.6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 20.4, harçlar yüzde 73.2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 24.7, damga vergisi yüzde 16.4 artış gösterdi.