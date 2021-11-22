‘Bugünleri üreterek aşacağız’

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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) ve Hürriyet Gazetesi ortaklığında ‘TÜGİAD Ekonomi Platformu’ düzenlendi. Kemer Country İstanbul’da gerçekleşen organizasyona, TÜGİAD’ın yönetim kurulu, çok sayıda TÜGİAD üyesi ve Hürriyet Gazetesi temsilcileri katılım gösterdi. Platform kapsamında düzenlenen oturumun moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan üstlenirken, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuşmacı olarak yer aldı. Pandeminin küresel ekonomiye etkilerinin ele alındığı platformda, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeler de değerlendirildi.





‘YÜKSELDİKÇE KAZANMIYORUZ’

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Son dönemde ihracatçılara yönelik ‘kurlar artıyor ihracatçı kazanıyor’ söyleminin gerçeği fazla yansıtmadığını belirten TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Biz ihracatçılar neredeyse hiçbir hammaddemizi TL üzerinden almıyoruz. Enerji maliyetleri de dahil olmak üzere hepsi dövize dayalı. Dolayısıyla ihracatçı kazansın diye yapılan bu konu aslında bizlere zarar verebiliyor. ‘Dolar-euro artıyor ihracatçı kazanıyor’ toplumda böyle bir mantık oturtulmaya çalışılıyor. Kesinlikle doğru değil. Bizler bundan son derece rahatsızız. Bundan asıl zarar gören her zaman ihracatçı oluyor. Diğer taraftan, gerçekleştirdiğimiz ticaretlerde bu durum bizlere karşı kullanılıyor. Ürünlerimizi sattığımız yurtdışındaki muhattaplar, kurların artışından ötürü daha fazla kazandığımızı düşünüyor ve bizden indirim istiyor. Döviz düştükçe bizim zarar ettiğimiz doğru ama yükseldikçe de kazanmıyoruz” diye konuştu.





‘ÜRETİM VE HİZMETTEN ŞAŞMAYALIM’

Yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye’ye özgü olmadığını ve dünya ekonomisinin büyük bir sıkıntı içerisinden geçtiğini vurgulayan Çevikel, TÜGİAD’ın sadece eleştirmek üzerine bir yapısı olmadığını tersine çözüm aramaya odaklandığını ifade etti. Çevikel şöyle konuştu: “Bugün, faizler ne olacak? Dolar nereye gidecek? gibi birçok soru var gündemimizde. Ancak, bizler üreticiyiz. Günün sonunda üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Bir şekilde bunları konuşmamızın ana nedeni de gereken önlemleri alabilmemiz. Dolar şimdi ne kadar çıkıyorsa belki önümüzdeki sene, belki bir sonraki sene dolar mağdurları da olacaktır. Bunların yaşanmaması adına ana odağımız olan üretim ve hizmetten şaşmamız gerekiyor. Çünkü, ciddi bir genç nüfusumuz ve potansiyelimiz var. El birliğiyle bu dönemi atlatabilirsek mutlaka farklı bir yerde olacağız. Dünyada, kötüyü bekleyip de mucizelerle karşılaşan hiç kimse yok. Biz de umut ederek, üreterek ve hizmet ederek bugünleri aşacağız.”





ÜRETİCİYE TEŞVİKLER VERİLMELİ

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Pandemi sonrası dünya ekonomisinde yaşanan değişimlere ve yeni arayışlara dikkat çeken Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent ise bu dönemde üreticiye yapılacak yerinde desteklerin önemini vurguladı. Sefer Levent, “Son dönemde Türkiye ve benzeri ülkelerin Çin’in alternatifi olarak görüldüğü, ilginin bu yöne doğru arttığı malum. Özellikle bu dönemde üretime desteğin artırılması gerekiyor. Tüketiciye olduğu kadar üreticiye de destek verilmesi gereken önemli bir dönemden geçiyoruz. Alternatif pazar olma yönünde şimdiden bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu strateji henüz kurulmuş değil. Çin, Rusya, Avrupa ve ABD eksenli ekonomik savaşların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini öngörüyoruz. ‘Faizler düşsün, ekonomi canlansın’ dışında üreticiye ciddi teşviklerin verilmesinin tam zamanı” diye konuştu. Enflasyonun artık ABD ve Avrupa ülkelerinin de problemi haline geldiğini belirten Sefer Levent, “Bu süreci boşa harcamak yerine üretim konusunda ciddi strateji izlenmeli ki genç iş insanları yaptıkları üretimi daha değerli hale getirsin, değerli yatırımların miktarı artsın. Bu dönemi yatırım fırsatı olarak değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

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ÖZAL DÖNEMİNE BENZER

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan ise son dönemde Merkez Bankası’nın faiz kararlarıyla yaşanan tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. İlk faiz indiriminde herkesin kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığını hatırlatan Noyan Doğan şunları söyledi: “İlk gün neredeyse hiç kimse bir şey anlamadı. Arkasında yatan ekonomik program ne? Gerekçe ve yol haritası ne? Sonrasında izlenen politika yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Bir hafta sonra da ihracata dayalı bir ekonomik program uygulandığı duyuruldu. Sonrasında beklentilere paralel faiz indirimi kararları devam etti. Bu senaryo aslında Turgut Özal dönemindekine benzer bir senaryo olarak dikkatleri çekiyor. Aynı politikayı Özal zamanında yaşamıştık. O zaman da ihracata dayalı bir ekonomi programı ortaya çıkmıştı ve sonucunda aslında başarıya ulaşmıştı. Şu anda bazı ekonomistler durumun kötüye gideceğini savunuyor ama hayır, o zaman da yaşadık ve kötüye gitmediğini gördük.”





Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, yoğun katılımla gerçekleşen platform sonrası TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

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DOMİNO'YLA GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYECEK

TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk da, platformada yaptığı konuşmada ‘Domino Ventures’ isimli ve Hollanda merkezli bir fon kurduklarını duyurdu. Kopuk konuyla ilgili olarak, “TÜGİAD’ın liderliğinde, diğer iş insanları derneklerini de söz konusu fonun içerisine dahil etmeyi planlıyoruz. Ortalama 20 milyon euro’luk fonla sadece Türkiye’deki girişimcileri değil; Hollanda, İngiltere ve ABD’deki Türk girişimcileri de erken aşamada destekleyeceğiz” bilgisini verdi. Türkiye’nin son dönem giderek artan ‘unicorn’ sayısına da dikkat çeken Kopuk, teknoloji girişimciliğinin son 4 yılda inanılmaz seviyede geliştiğini aktarırken, “Yaklaşık 18 ay önce Türkiye’den bir unicorn çıktı. Peak Games, 1.8 milyar dolara satıldı. Ardından 15 ay içerisinde Türkiye 5 tane unicorn daha çıkardı. Başlangıçta herkes yerel pazarda başarılı olacak işler yapmaya çalışıyordu. Teknolojinin sınırları ortadan kaldırılmasıyla birlikte, dünyadaki para bolluğunun da etkisiyle Türk girişimciler yönünü dünyaya çevirdi. Tam bu noktada biz artık unicorn çıkarmaya başladık. Yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye başladık. Genlerimizden kaynaklı çok iyi bir girişimci insan kaynağımız var” diye konuştu.

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YÖNETİMİN YARISINI KADINLAR OLUŞTURUYOR

Uluslararası alanda 13 temsilciliği bulunan TÜGİAD’ın Avrupa genç girişimcileri resmi çatı konfederasyonu YES For Europe’un dönem başkanlığını yaptığını hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel derneğin faaliyetleri hakkında şunları paylaştı: “Yönetime yarı yarıya kadın yönetici oranıyla geldik. Roma’da düzenlenen G20YEA’da (G20 Genç Girişimciler İttifakı) ülkemizi tek başına temsil ettik. Fransa ve Kanada’dan sonra kadın temsilci sayısı en fazla olan üçüncü dernek seçildik. Teknoloji ve inovasyonu odağımıza aldık. Gelir gelmez Hollanda merkezli bir fon çalışması hazırladık. Gençlerimizin teknolojide çok başarılı olacağına inanıyoruz. Bu fonla Türk girişimcilere destek vermek adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Diğer yandan, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi ile başladığımız Akıllı Zeka Eğitimleri’yle de 1000 öğrenciye eğitim bursu verdik. Şimdi bunu Türkiye geneline yaymayı planlıyoruz.”