Bugün başladı! Uçak biletleriyle ilgili flaş açıklama

"Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi" kapsamında bugünden itibaren, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç dışında, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi isteniyor. PCR testlerinin azami 48 saat öncesinde yapılmış olması gerekecek.

Seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine izin verilmeyecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları, "Resmi makamlarca alınan ve 6 Eylül itibarıyla geçerli olacak karar kapsamında son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş, aşısız ya da PCR testi şartlarından birini sağlamadığı için uçuşlara katılamayacak yolcularımızın biletlerinden hak kaybı olmayacaktır. Yolcularımız yeni seyahatlerini orjinal uçuşlarından önce işlem yapma zorunluluğu bulunmadan 31 Mart 2022 tarihine kadar olan seferlerden birine alması halinde (21 Ocak 2022-06 Şubat 2022 arası dönem hariç) rezervasyonları otomatik olarak açıkta bekleyebilecektir" açıklamasında bulundu.

ŞEHİRLERARASI TOPLU TAŞIMADA DA "PCR TESTİ ZORUNLULUĞU" BAŞLADI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası toplu taşımada "aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu" başladı. Şehirlerarası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış kişiler için PCR testi istenmesi uygulaması başladı.

Kapıkule-Halkalı seferiyle yolculuk yapmak için Edirne Garı'na gelen yolculara gar girişinde güvenlik görevlilerince HES kodu üzerinden, kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapıldı. Sorguda şartları tutmayan kişiler gara alınmadı. Vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

İstanbul'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Nurbanu Demirtaş, AA muhabirine kontrollerden memnun olduğunu söyledi. Demirtaş, "Tabii ki kontrollerden ben de çok memnunum, kontrol edildiğimizi bilmek istiyoruz. Sonuçta trene biniyoruz yanımda kimin olacağı belli değil. İlk önce kendimi sonra sevdiklerimi korumak için aşı olmam gerekiyor. Ben trene binmek için aşı olmadım. Önceden olmuştum zaten." diye konuştu.

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