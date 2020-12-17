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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı

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Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı
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Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca, yeni tip koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle, hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ithalatında son 2 aydır gümrük vergisi sıfırlanan buğday, arpa ve mısır için bu kararın geçerlilik süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

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