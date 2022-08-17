Bu ilanlara tıklayanlar dolandırılıyor! Beylikdüzü ve Esenyurt'ta büyük oyun

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Türkiye’de konuta olan ilgi zaman zaman azalsa da artan talebe yetişmek oldukça zorlaştı. Arz ve talep dengesinin talep kısmındaki şişkinlik arzın az olması nedeniyle fiyatları yukarı çekti.



Ucuz konut bulup, kira öder gibi kredi ödeyip ev sahibi olmak isteyenler de ilanların peşine düştü. Kötü niyetli emlakçılar da az parası olup ev almak isteyenleri dolandırmaya başladı.

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EMLAKÇILAR OLMAYAN EVLERİ İLANA KOYUYOR



Emlakçılar içi güzel, yeni bina, geniş, ferah evlerin fotoğraflarını koyup vatandaşları cezbetmeye çalışıyor. İlanlar arandığında ise evin özelliklerinin birebir aynı olduğunu ve gelip görmek isterlerse hemen gösterebileceklerini belirtiyorlar.

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İlanları incelediğimizde Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 300-400-500 bin lira civarındaki lüks 2+1, 3+1 geniş, site içinde, sıfır, iyi bir semtte bulunan evlerin satıldığını görüyoruz. Öncelikle evin maliyetinden daha düşük fiyata satış yapılıyor olması da ayrı bir dolandırıcılık örneği olarak karşımıza çıkıyor. Rayiçlerinden yüzde 90 daha ucuza satılan evlere itibar edilmemesi ve ilanların es geçilmesi gerekiyor.

İlandaki evi görmeye giden kişiler ise hüsranla karşılaşıyor. Emlakçılar evin ipotekli olduğunu, kat mülkiyeti olmadığını, kredi çıkmadığını, kaçak olduğunu af çıkarsa iyi para edebileceğini, ilanda yazanın peşinat olduğunu gerçek fiyatının 3-4 milyon lira olduğunu söyleyerek alıcıyı ikna etmeye çalışıyorlar. Buraya kadar olan yöntemi bazı emlakçılar yıllardır kullanıyordu. Ancak bu noktadan sonra kötü niyetli emlakçıların asıl emelleri ortaya çıkıyor.

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Vatandaşlara laf kalabalığı arasında henüz bitmemiş evleri ya da farklı semtte farklı bir ev için başka evi göstererek kredi başvurusu evrakını aceleyle imzalatıyorlar. Mağduriyet de bu noktada başlıyor. İmzalatılan belge kredi başvuru evrakı değil, satış sözleşmesi olarak geçiyor ve cayma bedeli bulunuyor. Kötü niyetli emlakçılar da bunu kullanarak vatandaşlardan yüz binlerce lira parayı haksız yere alıyor.

Sahte fotoğraf ve uydurma semtlerle vatandaşları emlak ofisine çeken emlakçılar ellerindeki diğer satamadıkları evleri pazarlamaya çalışıyorlar. “Gel gel” taktiği ile umudunu kaybeden insanların paralarına göz diken kötü niyetli emlakçılar piyasada fiyat balonu da oluşturuyor.

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Olmayan evleri satmaya çalışıp insanları dolandıran emlakçılar nedeniyle işini düzgün yapan emlakçılar da mağdur oluyor. Kötü niyetli emlakçılar yüzünden iş yapamaz hale gelen emlakçılar hem dükkanlarını hem de ilan sitelerindeki mağazalarını kapatmak durumunda kalıyor. Böylece meydan dolandırıcı emlakçılara kalmış oluyor.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş konuya ilişkin olarak açıklamada bulundu. Taş ilan sitelerine sahte ilanları girenlerin tespit edilmesi halinde hesaplarının ve üyeliklerinin iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.



Taş “2,5 milyon liralık evi 500 bin lira değil 1,5 milyona liraya ilan girip ‘300 bin lira kaparo verirseniz biz bunun 1,5 milyon liraya bağlayacağız’ deyip ortadan kaybolanlar da var. Fake fiyat ve ilanlar tespit edildiği anda üyelikler iptal edilmesi gerekiyor” dedi.

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Gerçek fiyatıyla satılmak istenen fiyatı arasında bariz fark olan ilanlara yönelik olarak uzman kişilerden destek alınması gerektiğini belirten Taş “Eğer böyle bir anormal fiyat varsa kurumsal emlak ofislerinden teyit etmeli, satış sözleşmesi, kredi sözleşmesi gibi konular avukatlar teyit etmeli, para isteniyorsa kaparo gibi bu konuda da dikkatli olunması gerekiyor. Mal sahibi adı altında başka insanlarla da görüştürebiliyorlar. Buna karşı olarak müşteriler gerçekten denetlenebilir, kurumsal ofislere yönlenmeliler. Bir şeyin fiyatı gerçekten sıra dışıysa o şeyde bir defo mutlaka vardır” ifadelerini kullandı.Taş “Yıllık 900 bin konut ihtiyacı olan Türkiye'de ruhsat başvurularına baktığımızda 6 ayda neredeyse 4'te 1 oranına düşmüş. Ruhsat başvurusu yılda 250 bine düşmüş. Normalde 600 bin civarında seyrediyordu. 150 bin konut projesi yeterli olmayacak. Fiyatlarda ise enflasyon oranında bir artışın bundan sonra beklendiğini söyleyebiliriz. Normalden yüzde 300 artış oldu, reelde de yüzde 200 arttı bu fiyat artışı durur ama bundan sonra fiyat düşmesi beklemek çok doğru değil. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor, gayrimenkul almayanlar zarar edecekler. Gayrimenkul paranın değer koruması için önemli bir araç olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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