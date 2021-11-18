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Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü

#Brent Petrol#Brent Petrol Varil Fiyatı#Ekonomianasayfa
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,87 dolardan işlem görüyor.

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Dün 82,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 79,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerin petrol rezervlerini kullanıma açması talebinde bulunduğuna yönelik haberler etkili oldu. South China Morning Post'un yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çin tarafının öneriye olumlu yaklaştığı ancak iç tüketim ihtiyaçlarını değerlendirme gereği duyarak henüz somut adım atmayı taahhüt etmekten kaçındığı ifade ediliyor.

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Ayrıca bir Japon bakanlık yetkilisinin ABD'nin artan enerji fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik Tokyo'ya iş birliği teklifi götürdüğüne yönelik iddiaları doğruladığı ancak Japonya'nın kanunen rezervlerini piyasaya sunamayacağını ifade ettiği belirtiliyor. Dünyanın en büyük stratejik rezervine sahip ABD'nin toplam ham petrol rezerv kapasitesi yaklaşık 714 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Çin'in toplam ham petrol rezerv kapasitesinin 238 milyon varil seviyesinde olduğu biliniyor. Depolanan bu miktarın ise Çin'in 80 günlük petrol talebine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlayan bir unsur oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 433 milyon varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 606 milyon 100 bin varile düştü.

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Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 212 milyon varile geriledi. Brent petrolde teknik olarak 80,10 ile 80,19 dolar aralığının direnç, 79,81 ile 79,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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#Brent Petrol#Brent Petrol Varil Fiyatı#Ekonomianasayfa

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