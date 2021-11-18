Son dakika: ABD'den korkunç itiraf... Ve kâbus senaryosu açıklandı
DünyaÇin'den gelen haberlerin şokunu yaşarken, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Açıklama ile 'kâbus senaryosu' olarak anılan iddia resmi ağızdan doğrulanmış oldu.
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. 5 milyondan fazla hataya mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.
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Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve askeri yatırımların hızla artması uzmanları bir hayli endişelendiriyor. ABD'den gelen açıklama bu endişenin boyutunu gözler önüne serdi.
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Çin'in dünyadaki herhangi bir noktayı vuracak kabiliyete sahip hipersonik füzesi hakkında konuşan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.
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KÂBUS SENARYOSU
Pekin'in bu alanda teknolojik olarak daha gelişmiş olduğunu kabul eden Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Çin'in hipersonik uzay silahlarının ABD'ye sürpriz bir nükleer saldırı başlatmak için kullanılabileceğinin altını çizdi.
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ABD kamuoyu tarafından 'kâbus senaryosu' olarak anılan bu durum Hyten'ın CBS'ye verdiği mülakatta sarf ettiği sözler ile resmi ağızdan doğrulanmış oldu.
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İngiliz Financial Times gazetesinin deşifre ettiği hipersonik füze Çin hükümeti tarafından yalanlansa da bu açıklama inandırıcı bulunmamıştı.
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NÜKLEER KAPASİTEYE SAHİP
Pek çok kaynağa göre, Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.
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'3. DÜNYA SAVAŞI' UYARISI
ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.
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HANGİ SİLAHLAR KULLANILACAK?
Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.
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Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.
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Pek çok askeri uzman son yıllarda ülkelerin askeri harcamalarının hatırı sayılır düzeyde arttığının altını çiziyor. Global Firepower tarafından hazırlanan, rapor ise 2021'in en güçlü ordularını belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.
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10- Pakistan
1.7 milyon askeri personeli olan Pakistan 2 bin 680 tanka sahip. 10 bine yakın zırhlı araca ev sahipliği yapan Pakistan ordusunda 1500'e yakın da uçak bulunuyor.
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9- Brezilya
2 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Brezilya ordusunun envanterinde 439 tank bulunuyor. 676 uçağa ev sahipliği yapan Brezilya ordusunun deniz gücü ise 112 parçalı donanmadan oluşuyor.
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8- İngiltere
275 bin askeri personele ev sahipliği yapan İngiltere ordusunun envanterinde 738 uçak, 109 tank, 5 bin 500 zırhlı araç ve 88 deniz aracı bulunuyor.
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7- Fransa
450 bin askerden oluşan Fransa ordusu, binin üzerinde uçağa ev sahipliği yapıyor. Fransa ordusunda 406 tank, 6 bin 420 zırhlı araç bulunuyor. Fransız donanması 180 parçadan oluşuyor.
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6- Güney Kore
Komşu Kuzey Kore ile yıllardır fiilen savaş halinde olan Güney Kore'nin 7 milyona yakın askeri personeli bulunuyor. Güney Kore ordusu, 1581 uçağa, 2 bin 600 tanka, 14 bin 11 zırhlı araca ve 234 gemiye ev sahipliği yapıyor.
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5- Japonya
319 bin askeri personele sahip olan Japonya ordusunun envanterinde 1480 uçak, 1004 tank, 5 bin 500 zırhlı araç ve 155 deniz aracı bulunuyor.
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4- Hindistan
5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Hindistan ordusu, 2 bin 119 uçağa, 4 bin 730 tanka, 10 bin zırhlı araca sahip Donanması ise 285 parçadan oluşuyor.
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3- Çin
Çin ordusunda 3 milyon 335 bin askeri personel bulunuyor. Ordunun uçak sayısı ise 3 bin 260 adet. Ordunun envanterinde 3 bin 205 tank, 35 bin zırhlı araç bulunuyor. Donanma tarafı ise 777 deniz aracına ev sahipliği yapıyor.
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2- Rusya
3.5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Rus ordusunun envanterinde 4 bin 144 uçak, 13 bin tank, 27 bin 100 zırhlı araç bulunuyor. Ülkenin donanması ise 602 parçadan oluşuyor.
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1- ABD
2 milyon 245 bin askeri personeli bulunan ABD ordusunun 13 binin üzerinde uçağı bulunuyor. ABD ordusun tank sayısı 6 bin 100, zırhlı araç sayısı ise 40 bin adet. ABD Donanması 490 parçadan oluşuyor, bunların 11'ini uçak gemileri oluşturuyor.
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Türkiye
Listeye 11'inci sıradan giren Türkiye'nin askeri personel sayısı 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipliği yapan TSK'nın envanterinde 3 bin 45 tank ve 11 bin 630 zırhlı araç bulunuyor. Türk donanması ise 149 parçadan oluşuyor.